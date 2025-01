Mobilitat

La CUP denuncia l’estat del servei ferroviari del corredor sud i demana millores urgents i posteriors al tall

“Ens hagués agradat més que la compareixença hagués estat fa dos o tres mesos perquè presentar-se avui quan la data de finalització del tall és propera perd sentit”, així ha començat la declaració del diputat cupaire a la Comissió de Territori convocada per a fer seguiment del Pla Alternatiu de Transport pel tall del Túnel de Roda de Barà, on ha criticat amb duresa els errors comesos amb el desmantellament de la línia de Salou-Cambrils- Hospitalet i amb el greuge que ha suposat per les veïnes d’aquestes poblacions “Cal ser molt autocrítics amb les actuacions dutes a terme les darreres dècades a la xarxa ferroviària del Camp de Tarragona, i que tot allò que es plantegi sigui nítidament el que més beneficiarà al servei ferroviari. Escoltar més els col·lectius i menys als alcaldes històricament anti-tren com el de Salou”

Cornellà ha denunciat la pèrdua de viatgers que ha suposat aquesta decisió i, tal com alerten molts veïns, la dificultat de trobar alternatives viables per viatjar “amb dades aportades pel Govern a una pregunta nostra, ha significat la pèrdua, al conjunt d'estacions de Salou, Port Aventura, Cambrils i Vila-seca, de gairebé 320.000 usuaris anuals entre el 2019 i el 2022. És un despropòsit que ha fet perdre un 30% dels usuaris del 2019 hagin passat a una mobilitat menys sostenible, que a més, ha costat més de 13 milions d'euros de Fons Next Generation.” També ha aprofitat per criticar la decisio de la Generalitat sobre el Tram-Camp, cedint a les exigències de l’alcalde de Salou amb la seva dèria anti-catenària que perjudicarà tot el servei i l’augment de costos no ha estat fet públic pel Govern.

Els anticapitalistes han recordat que “el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible té diversos estudis pendents d'acabar de redactar, publicar i aprovar provisional o definitivament per millorar la xarxa ferroviària del Camp de Tarragona. És indispensable avançar a bon ritme amb aquests estudis i tota la tramitació posterior per no haver d'anar fent eternament obres "provisionals" com el 3r fil que ha ocasionat el tall del túnel de Roda”

Per acabar, el diputat de la CUP ha exigit les següents mesures de millora del servei post- tall exigides per la PTP, que compartim i que la majoria de les quals han estat aprovades en les darreres mocions al Ple del Parlament, via esmenes nostres o bé a proposta d'altres grups.

Implementar la cadència de 30 minuts entre Barcelona i Tarragona durant tot el dia; i mínima d’una hora entre Barcelona i Reus.

Allargar l’horari del servei en la franja de nit; que la darrera sortida de Barcelona sigui mínim a les 22.30h.

Allargar la circulació de la línia RT2, que ara acaba a l’Arboç, fins a Vilafranca del Penedès, i considerar que alguna circulació tingui per origen Reus (en comptes de Port Aventura).

Mantenir un tren a primera hora (anada) i de vespre (tornada) en la relació Tarragona/Reus a Barcelona via Valls.

Cornellà ha finalitzat la intervenció demanant mesures urgents per la dramàtica situació derivada del tall del túnel de Roda per a evitar situacions com les que estan patint alguns viatgers a la zona de la Plana-Picamoixons on diverses vegades els usuaris han hagut d’estar desallotjats de la mateix tren a part dels constants retards. També ha preguntat sobre quines millores concretes comportaran aquestes obres sobre els usuaris i ha reivindicat que el transport és un dret de la classe treballadora amb el que no es pot seguir jugant com fins ara.