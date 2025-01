Antifrau admet a tràmit la denúncia de la CUP contra Baqueira Beret

La denúncia que la CUP va registrar a antifrau per un presumpte delicte urbanístic i ambiental de l’estació d’esquí de Baqueira Beret ha estat admesa. En ella, es posa de manifest un seguit de presumptes irregularitats, incloent-hi la instal·lació d’una xarxa de 77 canons de neu artificial sense els permisos urbanístics i ambientals necessaris. Aquesta infraestructura s’ha construït a la zona que connecta Baqueira amb el Pallars Sobirà, una ampliació que, segons la formació anticapitalista, respon a un model especulatiu basat en la creació de segones residències de luxe a la Vall d’Àneu i de feina temporal en el sector turístic.

«Celebrem que Antifrau hagi donat credibilitat a la nostra denúncia i iniciï el procediment per investigar la presumpta construcció il·legal de 77 canons de neu», declara el diputat de la CUP-DT, Dani Cornellà, tot destacant la rellevància del fet enfront «uns amos de Baqueira que pensen que poden fer el que vulguin i que tothom callarà, son l'omertà del Pirineu ».

En aquest sentit, els cupaires subratllen el greu l’impacte mediambiental i social del model econòmic que impulsen les estacions d’esquí, destacant que afavoreix l’especulació urbanística i provoca la precarització de les condicions de vida i treball al territori. «Quin sentit té fer neu artificial en ple canvi climàtic per promoure l’especulació amb segones residències de luxe? Aquest model productiu és negatiu per a les persones i per al medi ambient», denúncia Cornellà,

Davant aquest model, la CUP reivindica un canvi de rumb per al Pirineu basat en la diversificació econòmica. «Cal potenciar sectors com l’agricultura i la indústria, creant llocs de feina estables i de qualitat perquè el jovent no hagi de marxar. Necessitem un model econòmic que maximitzi el benefici econòmic i ambiental, i no un que degradi el territori i expulsi les seves veïnes», ha conclòs Cornellà.