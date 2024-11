Manifest post riuada

"De aquellos barros, estos lodos"

Com a persones damnificades en aquesta riuada, les membres de l’Associació Folgança Antitaurina d’Algemesí fem un nou comunicat a tot el poble, ara que van passant unes setmanes des de l’infern que hem viscut i que malauradament encara no ha acabat. Pensem que a ferro calent i amb la sang calenta que ens caracteritza no haguera sigut procedent ni objectiu. Però ara sí, fredament i amb la perspectiva històrica dels esdeveniments que el pas del temps ens atorga és veu tot més clar.

És per això que es constata que:

-no és possible destinar ingents quantitats de diners a la tauromàquia i, a la vegada, destinar diners als serveis d’emergència del país.

-no és possible destinar temps, mitjans, magatzems, infraestructures i recursos que són per tota la població als bous i, alhora, dedicar tots aquests recursos en prevenció de desastres naturals.

- no és possible tenir un ajuntament i una generalitat en contra de la vida dels animals i, a la volta, que vetllen per la protecció de la vida dels ciutadans, de la seua integritat i de la seua salut.

- no és possible ensenyar a les escoles com fer mal als animals i, simultàniament, aprendre a tenir cura de les persones.

- no és possible fer ús dels mitjans de comunicació oficials com el Butlletí d’Informació Municipal Berca BIM, Berca TV i els canals oficials de l’ajuntament a les xarxes socials per promocionar el maltractament animal a la plaça Major del poble i, al mateix temps, informar dels perills reals que amenacen la població.

- no és possible promoure persones alienades i denigrades i, paral·lelament, formar ciutadans crítics i conscients dels nostres problemes reals i immediats.

En l'àmbit local tot el poble hem vist recentment com s’havien retirat les ajudes a la trobada de muixerangues i als col·lectius locals de defensa dels drets de les dones, entre d'altres. Ara, però, s’ha sabut que s’havien retirat diners a les unitats d’emergència. Car els 17.000 milions d’euros públics destinats a la tauromàquia no han eixit del no- res. És així com darrerament molta gent s’ha adonat d’aquesta obvietat: el que calia eren més bombers i menys torers. Per vergonya nostra, els dies posteriors a la catàstrofe la notícia d’aquest trist desbaratament irresponsable de diners va pegar literalment la volta al món.

Per una banda, és una obvietat que el lobby taurí s’aferra al poder per poder dur a terme els seus negocis, perpetuant així el seu modus vivendi. Ara bé, el dia que no tinga aquest poder polític i, per afegiment, l'econòmic, no hi haurà tauromàquia.

És per això que des de l’Associació Folgança Antitaurina d’Algemesí demana el no vot a formacions que destinen diners, temps, infraestructures i mitjans de comunicació públics o subvencionats amb diners públics als bous. Volem que arriben al govern partits eficients en prevenció i protecció de la integritat física de la població, i no cal que siguen partits animalistes. Només en el fet que tinguen un poc de coneixement i vetllen pels interessos reals de la ciutadania, eliminaran aquest desviament de diners públics al negoci taurí.