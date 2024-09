Sopar Estellés 2024 a Palma en commemoració de seul centenari

L'Obra Cultural Balear (OCB) organitza un any més el tradicional Sopar Estellés, que enguany tendrà lloc el dijous 26 de setembre a Can Alcover - Espai de Cultura de Palma, a les 19 hores.

Aquesta edició 2024 serà especialment significativa, ja que se celebrarà el centenari del naixement del poeta valencià. El sopar literari comptarà amb l'espectacle 'Va com va: tornar a les arrels', un tribut a la paraula d'Estellés a càrrec de la companyia teatral Va com va.

La vetllada s'organitza amb la col·laboració de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Català. El menú del sopar anirà a càrrec d'APAEMA, l'Associació de productors i productores d'agricultura ecològica de Mallorca. Els preus són de 20 € per als socis de l'OCB i 25 € per als no socis, i les persones interessades poden reservar els tiquets a través del web Ticketib.