Turisme massiu

Pirineu Viu anuncia un hivern de mobilitzacions al Pirineu

Des de Pirineu Viu denúncien que “al Pirineu hi ha un llit turístic per cada habitant” i a més consideren “inacceptable que un 60% d’habitatge sigui segones residències”. Una de les portaveus de la plataforma, Júlia Leigh Capdevila, ha exposat que el “jovent del Pirineu es veu obligat a anar a estudiar a fora i que, un cop acaba els estudis, difícilment pot tornar a casa perquè l’oferta laboral és precària al voltant del turisme i el preu de l’habitatge està disparat”. Consideren que “ja s’ha acabat l’època en que la gent pensava que vivíem del turisme i, en canvi, ara és una evidència que el turisme viu de nosaltres”. Per aquest motiu, Leigh, exposa que “aquest estiu van esclatar mobilitzacions històriques a Mallorca i Canàries” i que a “aquest hivern li toca al Pirineu”. En aquest sentit han anunciat que els propers dies es faran públiques convocatòries de mobilitzacions per un habitatge digne al Pirineu.

La plataforma s’ha presentat des de l’aeroport d’Andorra-La Seu, una infraestructura on arriben 3 jets privats al dia “per portar rics cap a Andorra, cosa que obliga a les treballadores andorranes a baixar a viure a la Seu d’Urgell”. Pirineu Viu agrupa una trentena d’organitzacions de les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, Andorra, el Ripollès, el Berguedà i el Solsonès. Entre les organitzacions que hi participen destaquen sindicats d’habitatge, grups ecologistes, col·lectius transfeminstes, sindicats laborals i casals i ateneus pirinencs. Consideren que el malestar de les persones del Pirineu “és una evidència que va quedar palesa en manifestacions multitudinàries com la que es va produir a Andorra per l’accés a l’habitatge i la que va tenir lloc a Puigcerdà en contra els Jocs Olímpics d’hivern”.

Un altre dels portaveus, Arnau Corberó, ha exposat que s’han organitzat perquè “no podem més, el Pirineu està al límit i cal una resposta col·lectiva a escala Pirineu”. Des la plataforma argumenten que tots aquest col·lectius fan pinya “per fer front a les problemàtiques que es deriven de la turistificació al Pirineu” i que aquest hivern es focalitzaran a denunciar els problemes d’accés a l’habitatge a causa “d’una sobresaturació turística i de segones residències”.

L'objectiu de Pirineu Viu és produïr un canvi de model socioeconòmic. Consideren que “no pot ser que el 70% de la nostra economia passi pel turisme”. Per això proposen “una planificació democràtica de la producció: mirar quines necessitats tenim, de quins recursos disposem i produir per tal de satisfer les nostres necessitatas. Hem de ser la gent del pirineu qui decideixi que es produeix i no la indústria turística.”