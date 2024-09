LABORAL

Milers de mestres i professors a l'atur sense cap tipus d'atenció

Arrel del procés d'estabilització milers de mestres i professors que no han aprovat les últimes oposicions s'han quedat a l'atur i sembla que aquesta allau ha bloquejat el SOC i el SEPE, organismes que no contesten les trucades de demanda d'informació.

Ara mateix milers de mestres i professors a l'atur estan trucant al 900800046 del SOC per apuntar-se com a demandants de feina (imprescindible per poder demanar la prestació al SEPE) i ningú contesta el telèfon. Porten hores trucant al telèfon i van rebent missatges que diuen "que si clickes "1" ells et trucaran" (cosa que no és veritat ja que quan truca el SOC a l'usuari és com si tornessin a trucar de nou) o a la mitja hora la trucada el talla.

Demanar cita presencial al SEPE sovint també és impossible perquè et surt que la pàgina està bloquejada i no hi ha hores disponibles.