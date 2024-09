Manifest de l'11 de setembre 2024 del Consell de la República

Aquest 11 de setembre, la Diada nacional de Catalunya, ens trobem novament per reafirmar el nostre compromís amb la llibertat, la justícia i la independència del nostre poble. El Consell de la República, nascut de la voluntat de perseverar en el camí cap a la plena sobirania de Catalunya, vol expressar el seu compromís ferm amb les aspiracions de tots aquells que creuen en la Catalunya independent, republicana i justa.

Avui, més que mai, recordem la història de lluita i resistència del nostre país. Una història que no comença ni acaba amb les institucions, sinó que està viva en cada racó de la nostra societat, en la voluntat de milers de persones que, amb esforç i esperança, treballen dia a dia per un futur millor. Una història que ens ensenya que la llibertat no s'ofereix, es guanya, i que només amb la unitat, la determinació i la mobilització del poble català podrem fer realitat els nostres somnis.

El Consell de la República és un espai lliure, fora de l'abast de les represàlies de l'Estat espanyol, que ens permet organitzar-nos i avançar cap a la independència efectiva de Catalunya. Davant la repressió, l'exili i les detencions que encara avui hem de patir, mantenim intacta la nostra voluntat d'assolir la llibertat col·lectiva. Sabem que no serà fàcil, que el camí serà llarg i ple d'entrebancs, però no desistirem. Ens mantenim fidels al mandat de l'1 d'octubre del 2017, quan el poble català va decidir ser lliure i exercir la seva sobirania a través de les urnes.

Aquest 11 de setembre, renovem el nostre compromís amb la construcció d'una República catalana inclusiva, socialment justa, democràtica i pròspera. Una república que no deixi ningú enrere, amb el català com a llengua de trobada, un país que garanteixi els drets i les llibertats de tothom, sigui quina sigui la seva llengua, el seu origen o condició social.

La República catalana que volem serà un far de dignitat i justícia per a Europa i el món, un país obert i solidari, orgullós de la cultura pròpia, respectuós amb la diversitat i compromès amb la igualtat i el benestar col·lectiu.

Fem una crida a la ciutadania catalana a mantenir-se mobilitzada, activa i organitzada. L'Estat espanyol continuarà intentant silenciar-nos, però la força del poble és imparable. Cada acció, cada manifestació, cada gest de suport a la causa de la llibertat suma i ens acosta al nostre objectiu final.

Finalment, recordem que aquesta lluita no és només per a nosaltres, sinó per a les generacions futures. Volem deixar a la nostra descendència un país lliure i digne, on puguin viure amb orgull i amb els drets que els corresponen com a ciutadans lliures.

Que aquesta Diada sigui un crit d'esperança i determinació.

El camí és llarg, però la llibertat ens espera. Amb la força del poble, ho aconseguirem.

Visca Catalunya lliure!