Renovables Si, però No així

La Carrasca-Ecologistes en Acció presenta al·legacions contra la planta fotovoltaica projectada en la partida alcoiana de Polop Alt

La Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d'Alcoi ha presentat una sèrie d'al·legacions exposant els arguments contraris a la construcció d'una central fotovoltaica de 70 hectàrees en els terrenys del mas del Xocolater, a la partida alcoiana de Polop Alt.El grup ecologista demana que es tinguen en compte els seus arguments i que no s'atorguen les autoritzacions administratives ni la declaració d'utilitat pública a aquest projecte, i que s'emeta una Declaració d'Impacte Ambiental negativa.El Decret llei 14/2020, del Consell, de mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables per l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica, estableix que les centrals fotovoltaiques s'han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reunisquen les condicions idònies des del punt de vista energètic, ambiental, territorial i paisatgístic, així com de protecció del patrimoni cultural, històric i arqueològic.Tal com s'acredita en les al·legacions presentades, aquestes condicions no es compleixen -ni tan sols la idoneïtat des del punt de vista energètic-, ja que els terrenys on es proposa la instal·lació de la central fotovoltaica tenen un alt valor paisatgístic i ambiental: es tracta de sòl no urbanitzable, en gran part de protecció forestal i paisatgística; es troba en les immediacions de les serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja, que formen part de la Xarxa Natura 2000 (LIC i ZEPA Serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja) i de l'Àrea de Importància per a les Aus IBA 160 "Serres de la Safor i Nord d'Alacant"; coincideixen en part amb el corredor territorial terrestre que comunica el LIC/ZEPA Serres de Mariola i del Carrascal de la Font Roja amb la ZEC/ZEPA Maigmó i Serres de la Foia de Castalla; ocupa una Àrea Agrària d'Alt Valor Natural; no manté la distància mínima a un llit fluvial (barranc de Taguenga); afecta en part una zona de recàrrega d'aqüífers; manté cultius de secà necessaris per a l'adequada conservació de les poblacions d'aus de l'Annex I de la Directiva d'Aus (tal com es reconeix en informes tècnics de la Conselleria de Medi Ambient); es troba en el Paisatge de Rellevància Regional "Serres de l'interior d'Alacant, Mariola, Maigmó i Penya Roja"; afecta hàbitats i espècies de flora protegits; presenta en conjunt una biodiversitat mitjana-alta en el context geogràfic valencià (reconegut en l'Estudi de fauna de l'Estudi d'Impacte Ambiental), etc.En definitiva, es tracta d'una ubicació que La Carrasca considera que de cap manera honesta pot considerar-se idònia per a la instal·lació de la central fotovoltaica projectada.A més, el projecte inclou un estudi d'alternatives d'ubicació que el grup ecologista considera una presa de pèl, ja que només inclou l'alternativa seleccionada a priori i dos altres que ni són viables ni el promotor ha pretés dur-les a la realitat en cap cas. De fet, una es superposa amb els terrenys d'un projecte que ja està tramitant-se a Castalla (Kenerjona I).