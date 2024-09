Sequera

Ecologistes en acció rebutja el projecte de la nova dessaladora

Ecologistes en Acció de Catalunya mostra el seu rebuig a la proposta de la nova dessalinitzadora a la Costa Brava Nord que el nou govern de la Generalitat va fer pública el 27 d’agost. El grup ecologista considera aquesta mesura com una resposta gens meditada i completament errònia, que busca una solució a curt termini i orientada a garantir la capacitat de negoci amb l’aigua a costa de generar grans impactes ambientals i socials.

Des de l’entitat afirmen que “les dessaladores encareixen la factura de l’aigua, generen emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i impactes en els ecosistemes on s’edifiquen i on s’aboquen els residus, i tot això es realitza amb inversió pública que s’orienta a garantir la continuïtat i l’augment dels negocis privats”. Destaquen la urgent necessitat de repensar el model productiu català per tal que sigui sostenible amb els recursos naturals existents i per tal que sigui resilient als futurs escenaris climàtics, però posen enfasi en que la resposta no pot basar-se únicament en la creació noves infraestructures de dessalinització que generin encara més impactes en el futur i que contribueixen a l’ecocidi dels ecosistemes catalans.

Ecologistes en Acció critiquen que aquesta decisió es prengui sense la participació activa i democràtica de la ciutadania. Reivindiquen que se les inclogui des del primer moment en la Llei de transició hídrica que preveu el pla presentat pel Govern, així com la necessitat urgent de crear el Consells de Conca previstos en els estatuts de l’ACA, per tal d’involucrar els agents socials i econòmics del territori en l’elaboració del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2028-2033. Consideren que és en aquesta planificació on s’hauria d’avaluar si existeix una necessitat real d’aquesta infraestructura. Cal mencionar que, prèviament, s’han d’avaluar els usos de l’aigua i com s’està gestionant actualment, ja que durant la sequera molts municipis de les unitats Fluvià-Muga i Darnius Boadella incompleixen dotacions màximes establertes al PES.

Per aquest motiu també reclamen que es posi a disposició pública l’estudi d’impacte ambiental (petjada de carboni, deteriorament d’entorns naturals, impacte en el medi marí, etc.) que haurien d’haver elaborat prèviament a fer aquesta proposta, com la previsió de consums energètics, quin serà l’origen d’aquesta energia i com influirà en el cost de l’aigua per a la ciutadania.

“L’estratègia del Govern de ‘desconnectar-se de la pluja’ és una resposta irracional i completament antropocèntrica, que menysté la necessitat d’aigua dels ecosistemes i es focalitza en garantir l’aigua per a les activitats econòmiques. Una estratègia que posa el focus d’atenció en la manca de pluges, tot emmascarant el veritable problema de l’escassetat hídrica a Catalunya que es deu a la sobreexplotació dels recursos hídrics existents degut al model econòmic actual” lamenten des del col·lectiu.

Opinen que aquesta estratègia és una via per augmentar l’oferta d’aigua per tal de garantir el seu consum sense límits. Per aquest motiu exigeixen la necessitat d’un canvi de model basat en la reducció de la demanda i la priorització dels usos de l’aigua com a mesura fonamental per abordar les sequeres que vindran, així com l’aplicació de les 10 mesures del decàleg per fer front a l’escassetat hídrica a Catalunya, elaborat per la Cimera Social de l’Aigua, que ja van presentar als partits i a la mateixa Consellera.