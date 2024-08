#OcupemLesNostresPlatges

Mallorca Platja Tour anuncia noves ocupacions de platges

La propera serà l'11 d'agost a s'Arenal, ja que encara "no ens han explicat cap mesura de les què tant parlen… Haurem de seguir fent renou i capficos"

Centenars de persones es van concentrar el dissabte 1r de juny a la platja de Sa Ràpita i el 16 de juny al Caló des Moro, que va contra la massificació turística. La iniciativa, #OcupemLesNostresPlatges, de Mallorca Platja Tour, va sorgir com una reacció espontània a les declaracions d'una representant política d'extrema dreta que suggeria que els mallorquins haurien de resignar-se a no anar a la platja durant els mesos d'estiu.

De moment no tenien pensat convocar més mobilitzacions, però com que "no ens han explicat cap mesura de les què tant parlen… Haurem de seguir fent renou i capficos". Per això, han anunciat mitjançant les xarxes socials que la propera trobada per a 'ocupar' una platja per mallorquins serà el proper diumenge, 11 d'agost, a s'Arenal: «Que un lloc de la nostra terra sigui conegut amb un nom d’una llengua forana és molt trist... Ballermann 6? Balneari 6, gràcies!».