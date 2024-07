“Reactivem-nos”

Llach i Pesarrodana fan una crida a mobilitzar-se davant una eventual investidura de Salvador Illa

Dins del cicle de trobades participatives per tot Catalunya amb el lema “Reactivem-nos”, el nou president de l'ANC, Lluís Llach i el coordinador de la Comissió d’Accions al Territori, Jordi Pesarrodona han participat aquest vespre en un acte a l'Ateneu Santfiluenc a Sant Feliu de Llobregat en una sala que s'ha fet petita ja que es va omplir de gom a gom.

No cal dir-ho, però les paraules engrescadores d'en Llach i Pesarrodana van aixecar els ànim dels assistents, tenint en compte que l'independentisme no passa pels millors moments davant les desunió i els darrers resultats electorals. Fet que va reconèixer en Lluís Llach, a l'inici de l'acte. Partint d'aquesta premisa, els membres de l'ANC van començant dient, que la repressió havia estat molt forta, que s'ha patit molt i "encara estem sotmetsos pel 155", però que tot i així veure la sala plena ja representava una esperança en el sentit que la lluita per la independència estava viva. Davant d'aquest evidència, en Llach va apuntar que és el poble el que ha liderar el procès i empènyer amb força, per què els partits polítics, va afirmar, "no faran la independència". Va apuntar que contiuem dempeus. Ara el que ens manca és entrar un nou clicle de mobilitzacions, que "ho farem". Per acabar dient els versos de Miquel Martí Pol, "Acumulant en cadascú la força de tots plegats i projentant-la enfora" i segur que assolirem la independència el 2029 com deia Deulofeu, però nosaltres em d'aplanar el camí"

Per la seva banda, en Pesarrodona va fer una crida a participar en le manifestació d'aquest dissabte a Urquinaona, per les arbitrarietats de la judicatura espanyola contra el poble català (en homenatge als joves i per denunciar la criminalització que s'en va fer d'aquells fets -entre ells polítics catalans- i va explicar també, com es desenvoluparia. Així, a les 17h s'havia d'estar a la plaça d'Urquinaona, i d'allà s'aniria davant de l'edifici de la Fiscalia Superior de Catalunya. A continuació baixar per la Via Laietana i enfilar cap la plaça de Sant Jaume. Pesarrodona va remarcar que, "cremar containers no és violència, és autodefensa. Tot indicant que "sense desobediència, no haurà independència", complemtant el que havia dit en Llach.

Amb els crits d'independència i el cant del Segadors es va acabar un acte que va engrescar i va acmular forces per agafar de nou l'embranzida.

Un cantant i un pallasso escalfant els motors a Sant Feliu: sense desobediència, no haurà #independencia. Cremar containers no és violència, és autodefesa.@lluis_llach @Pesacapsada @assemblea pic.twitter.com/HBzRepOfXc — #Malú de Souza (@MaluSouzaGalvao) July 11, 2024

⬛️⬜️ El president @lluis_llach i el coordinador d'Accions al Territori, @pesacapsada, han desbordat l'@ateneusf.



S'emmarca en el cicle de trobades "Reactivem-nos". El pròxim, dimarts a Sant Joan de Vilatorrada! pic.twitter.com/BvR4BWlesX

— Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) July 11, 2024