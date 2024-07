Fem poble

La Vall del Corb reivindica el territori i les formes de vida locals davant els macroprojectes

Celebrar, mostrar i enxarxar les economies transformadores del món rural en la lluita contra els macroprojectes ha estat l’eix

central de la 5a edició del Festival de l’Economia Social i Solidària Rural de Catalunya. Ha tingut lloc aquest dissabte a Vallfogona de Riucorb, un emplaçament situat a la Vall del Corb, entre el Camp de Tarragona i les terres de Ponent. La jornada ha comptat amb la implicació de més de 50 entitats i cooperatives. Un esdeveniment que des de ben entrada la tarda ha suposat un punt de trobada per visitants d’arreu del territori català.

Aquesta 5a edició del festival ha servit com a espai d’unió per a compartir projectes que treballen per la dinamització del món rural dels Països Catalans des de l’economia social i solidària a través dels fòrums de debat. Un dels espais ha facilitat conèixer-se i reconèixer-se, alinear mirades, unir esforços i poder avançar cap a majors impactes més enllà del FESSrural. I l’altre ha servit per articular les lluites de defensa del territori, enfront l’allau desmesurada de macroprojectes als territoris

rurals. L’objectiu ha estat posar la llavor per avançar cap a una transició ecosocial que permeti el desenvolupament d’una economia sostenible i arrelada als territoris i que posi al centre la vida i les necessitats de les habitants dels pobles. Els fòrum de debat han finalitzat amb una acció de concentració i reivindicació d’un centenar de persones que han alçat la veu amb el lema “Plaques a les teulades, fotosíntesi al sòl”.

Com ja és tradició, el FESSrural ha comptat també amb el mercat ecosocial. Fins a quatre carrers del poble s’han omplert de parades on s’han exposat un total de 53 projectes que treballen l’art, l’artesania, la roba, la cosmètica, l’alimentació, etc. des

de l’economia social, solidària i de proximitat.

Al llarg de tota la tarda s’han realitzat altres activitats de caire més lúdic com una ruta literària sobre el Rector de Vallfogona, tres tallers artístics, un espai de jocs per a la canalla i tres exposicions.

La 5a edició del festival ha comptat amb un total de 6 espais diferents que han acollit més de 15 activitats. L’organització del festival en diferents zones i horaris ha facilitat la no massificació dels espais, fet que ha permès al públic, gaudir millor de les

activitats amb aforaments reduïts.

El concert de Pascual i els Desnatats i Pd Lupe han estat els encarregats de tancar el FESSrural amb rumba i versions, i vinils de soul, skinhead reggae, ska i cúmbia. Un final de festa ple d’agraïment i recompensa per l’esforç dels últims mesos de treball i de tota la xarxa de persones voluntàries.

El FESSrural és la trobada catalana de les economies transformadores en l’àmbit rural. L’organització d’enguany ha anat a càrrec de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), l’Associació Vall del Corb, cooperatives i entitats de l’ESS del Camp de Tarragona i Ponent, les xarxes locals de la XES (XES Garrotxa, XES Ripollès, XES Empordà, XES Alt Pirineu i Aran i XES Vegueria Penedès), i els ateneus cooperatius Coopcamp–Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i Ponent Coopera–Ateneu Cooperatiu de la vegueria de Ponent.