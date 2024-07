LLUITA INSTITUCIONAL

La CUP-SOM POBLE i el grup de Defensa de la Gola del Fluvià diuen prou

Ahir la CUP comarques gironines i el grup de Defensa de la Gola del Fluvià van fer una concentració a la Gola del Fluvià, un paratge natural d’alt valor que forma part de la Xarxa Natura 2000 i compta amb altres proteccions pròpies d’un conjunt únic com és la bocana del riu Fluvià.



Aquest petit tresor ha estat privatitzat i s’han col·locat unes barreres il·legals al camí que impedeixen l’accés a la platja. A més, el propietari està realitzant activitats turístiques sense cap autorització.



Les dues organitzacions reclamen l’obertura del camí públic del Joncar en el seu tram final d’accés a la platja, la fi de les activitats turístiques al paratge natural, l’acció de les administracions, (tant de l’ajuntament com de la Generalitat) per acabar amb aquesta praxis il·legal, i que d’una vegada per totes es crei el Conservatori del litoral de Catalunya, per fer que es compleixin els terminis que es van aprovar la llei al 2020 i que porten més de 3 anys inactius.



Segons paraules de Dani Cornellà: “som a la gola del Fluvià per dir prou a la privatització d'aquest paratge natural i per aturar les activitats turístiques que s'hi fan sense cap mena de permís”.