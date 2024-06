català a l'escola

Escola Valenciana porta la Llei Rovira als jutjats

Escola Valenciana porta la Llei Rovira davant la justícia just després de la publicació de la norma al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana per ser contrària al dret de les famílies d’iniciar el curs d’infantil 2024-2025 amb el projecte educatiu d’immersió lingüística en el qual ja han encetat el procés d’admissió de l’alumnat.

Així, després de l’aprovació aquest dijous 27 de juny per part de les Corts Valencianes de la llei de «llibertat educativa» que va proposar el PP i Vox amb els vots d’aquestes dues formacions de dreta i ultradreta, l’entitat ha presentat un recurs contenciós administratiu amb mesura cautelar de suspensió de la llei 1/2024, de 27 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula la llibertat educativa, és a dir, la Llei Rovira, en la seua disposició final segona apartat segon que obliga als centres d’Infantil amb programes experimentals autoritzats, “a partir del curs 2024-2025, la impartició d’un mínim del 25% del temps lectiu en cada una de les dues llengües cooficials a la Comunitat Valenciana”.

Concretament, a l’escrit, signat per tres famílies que es veuen directament afectades per aquesta situació, s’explica que els centres escolars escollits per part de les mares i pares per a cursar el curs vinent estan incorporats dins dels denominats Programes experimentals d’immersió lingüística en valencià, i aquesta nova llei deixa sense efecte els esmentats programes experimentals d’immersió lingüística en valencià per al curs 2024-2025 que començarà a setembre.

A més a més, s’exposa que l’acte administratiu enfront del qual s’interposa el present recurs contenciós administratiu, ha sigut dictada a finals del mes de juny, després d’haver passat el termini per a la sol·licitud d’admissió de l’alumnat per al pròxim curs escolar 2024- 2025, que va haver de presentar-se entre el 30 de maig i el 6 de juny.

Igualment, al document es recorda que s’ha promulgat la citada Llei amb molta poca antelació a l’inici del curs escolar, i destaca que, a la Disposició Final Segona de la qual, apartat segon, es deixen sense efecte els programes experimentals en els centres docents des de l’inici del curs escolar 2024-2025, malgrat que ja s’ha produït la fase de sol·licituds d’admissió i matriculació de l’alumnat, la qual cosa deixaria sense efecte l’elecció dels progenitors i representants legals dels alumnes.

“Aquesta serà la primera de les accions que, des d’Escola Valenciana, es realitzen després de l’aprovació de la Llei Rovira, però no serà l’última”, ha explicat Alexandra Usó, presidenta d’Escola Valenciana, qui ha recordat que des de l’entitat “es continua treballant per a paralitzar, a tots els nivells i en tots els àmbits educatius, aquesta llei nefasta per a l’alumnat”.

Més de 2.000 signatures per la dimissió de Rovira

En aquest context, i unificant les veus contràries a aquesta llei, Escola Valenciana ha llançat una campanya de recollida de signatures per a exigir la dimissió del conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, que porta més de 2.000 signatures en les primeres hores. La campanya continuarà oberta uns dies més al lloc web www.escolavalenciana.org/web/rovira-dimissio/. L’entitat presentarà la petició al govern valencià amb les signatures de les persones adherides.



Finalment, Escola Valenciana ha recordat que continuarà amb les mobilitzacions i accions encetades envers la llei, que arracona el valencià, delega als centres la gestió de les sol·licituds mixtes, desmereix el rol docent, deslegitimitza els Consells escolars, obvia la situació de recessió lingüística del valencià, no garanteix l’ensenyament equitatiu de les dues llengües oficials, discrimina l’alumnat, prioritza la ideologia a l’objectiu fonamental d’ensenyança-aprenentatge de l’alumnat, no hi incorpora criteris pedagògics i didàctics.