ensenyament

Personal laboral del departament d'Educació es planta davant el Parlament

El proper dilluns a les 16h per reivindicar a la classe política que posi fil a l’agulla i dignifiqui el personal laboral d’atenció educativa en sou i condicions laborals. Convoquen USTEC i CGT

El Personal laboral d’atenció educativa (PAE) exigeixa tots els partits polítics que, en les negociacions per a governar aquest país, que els escoltin i prenguin el compromís ferm a portar endavant accions cap a la millora real de les seves condicions laborals. "No ens conformem amb engrunes. Volem el que és nostre".

El PAE són treballadors del Departament d’Educació. Un personal imprescindible a les escoles i instituts públics en totes les etapes.

Fan atenció educativa a l’alumnat dels centres educatius públics de Catalunya per tal que pugui avançar amb èxit en el procés d’aprenentatge i participar en totes les activitats del centre amb la màxima autonomia, acompanyen les seves famílies i despleguen les accions socioeducatives pertinents per garantir la inclusió social de tot l’alumnat.

Són les Tècniques Especialistes en Educació Infantil (TEEI), Educadores d’Educació Especial (EEE), Tècniques Integradores Socials (TIS), Auxiliars d’Educació Especial (AEE), Educadores d’Educació Infantil (EDU) i Fisioterapeutes (FIS).

Tot i tenir un paper fonamental en el sistema educatiu, sempre hem estat i som un col·lectiu invisibilitzat i menystingut pel Departament d’Educació i per l’Administració.

Al llarg dels anys, malgrat anar guanyant progressivament prestigi dins la comunitat educativa, el Departament d’Educació ha mantingut una actitud immobilista davant de qualsevol proposta de millora de les nostres condicions laborals.

Durant aquest curs no s’ha avançat pràcticament en res, ni al comitè intercentres ni a les meses tècniques, on no hi ha cap mena de voluntat negociadora. Les excuses del Departament sempre es basen en problemes de gestió, en manca de pressupostos o en frases com “ho tindrem en compte”, que s’acaben materialitzant en un no res. I a hores d’ara continuen ignorant les nostres reivindicacions. De la mateixa manera, no se’ns ha tingut en compte a les darreres legislatures.

Cansades de les seves cortines de fum i de falsos compromisos d’estudi de les propostes de la part social, no ens aturarem fins que les millores exigides de les nostres condicions laborals siguin recollides en el pla d’accions del nou Govern amb solucions reals i urgents.

Molta precarietat al llarg del temps. No esperarem més a aconseguir i consolidar:

La reclassificació de tot el personal laboral del Departament d’Educació, sotmès a un conveni col·lectiu obsolet des del 2008, amb les millores retributives i de reconeixement professional que ens pertoquen.

L’equiparació de drets laborals, ja reconeguts per a les companyes docents dels centres, com són:

El reconeixement del mes de juliol com un mes de formació. Prou a l’abús de funcions i d’horaris.

La reducció de 2 hores d’atenció directa a l’alumnat, per al personal major de 55 anys, perquè nosaltres també envellim i patim sobrecàrrega laboral.

El reconeixement i la millora de les condicions laborals de les companyes del primer cicle de l’escola rural, que, tot i exercir tasques d’educadores de llars d’infants, són contractades com a TEEI.

El reconeixement de l’etapa 0-3 com una etapa educativa més, dotant-la d’uns recursos que permetin una atenció educativa inclusiva i de qualitat. Amb un calendari igualitari a la resta de centres educatius i unes ràtios equiparades a la normativa Europea.

La millora en la gestió d’una borsa de treball disfuncional i obsoleta, que no garanteix la igualtat d’oportunitats entre les persones candidates, ni tampoc l’entrada de nou personal, inclús en categories on la borsa està buida. Exigim l’obertura de la borsa de treball un cop l’any!

Per un sistema realment inclusiu, la implementació real del decret d’inclusiva, amb la dotació de personal d’atenció educativa propi del Departament d’Educació, ajustada a les necessitats reals del sistema. Cal aturar la privatització i la precarització. No acceptem l’externalització dels recursos per a l’escola inclusiva.

El 6% del pressupost per educació, tal com contempla la LEC.