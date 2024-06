La Fundació Nova Cultura de l'Aigua atorga el seu premi col·lectiu anual a Salvem l'Aqüífer del Molinar i a la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció

"És un honor que una Fundació tan prestigiosa com la Fundació Nova Cultura de l'Aigua haja valorat el nostre treball. El premi no és només per a nosaltres un reconeixement, sinó que és, sobretot, un estímul per a continuar en la defensa de l'aqüífer del Molinar que, no ho hem d'oblidar, és la principal i insubstituïble font d'aigua potable de la ciutat d'Alcoi. Som molt conscients que, sense aigua, no hi ha futur, i per això seguirem lluitant contra els projectes urbanístics a la Canal que continuen amenaçant un recurs tan vital com és l'aigua ".