Català

«La veu que creix»: 30 anys defensant els drets lingüístics i treballant per poder viure plenament en català

«La veu que creix» és la nova campanya de Plataforma per la Llengua per commemorar els 30 anys de feina de l'entitat per poder viure plenament en català i per defensar els drets lingüístics dels catalanoparlants. Els protagonistes en seran els socis i voluntaris, aquelles persones que han lluitat i lluiten per normalitzar la llengua. En aquest sentit, l'entitat ha parlat amb diferents socis perquè expliquin el valor de formar part de l'entitat i exposin com veuen la situació del català actualment. Al llarg d'aquests 30 anys, són moltes les persones que han participat activament amb l'organització arreu dels territoris de parla catalana. Gràcies a elles, l'entitat ha pogut créixer i lluitar amb més força que mai. Un bon exemple de tota aquesta feina són les accions més exitoses i rellevants, que es poden trobar al portal web dels 30 anys.



Aquests èxits són només un petit exemple de tota la feina feta durant aquests anys, i és per això que l'entitat posa al servei de tothom que ho vulgui els cartells més emblemàtics de la seva trajectòria. La digitalització d'aquests materials gràfics permet poder fer un recorregut per la història de l'entitat i tenir una visió global dels àmbits en què ha incidit Plataforma per la Llengua.

A la commemoració dels 30 anys s'han volgut sumar diverses personalitats i entitats que, mitjançant vídeos o missatges a les xarxes socials, han felicitat Plataforma per la Llengua per aquests anys de dedicació a la defensa del català. Una de les organitzacions que ha felicitat l'entitat ha estat el Futbol Club Barcelona, amb qui Plataforma per la Llengua treballa contínuament per tal de potenciar l'ús del català dins del club. De fet, el Barça ha obsequiat l'entitat amb quatre samarretes commemoratives dels 30 anys ―dues de l'equip femení de futbol, i dues més del masculí― per tal que es puguin sortejar en el marc d'aquesta campanya.

Les imatges gràfiques de «La veu que creix» han estat fetes pel fotògraf Jordi Borràs, que ha ajudat a dotar aquesta campanya d'un caràcter juvenil i alegre, que mostra la diversitat de totes les persones que conformen Plataforma per la Llengua, i sense les quals no seria possible fer tota la feina que es fa.



En aquest sentit, és important tenir en compte que els socis i voluntaris són el múscul representatiu que dona força a Plataforma per la Llengua davant dels governs, les empreses i les organitzacions amb les quals l'entitat treballa i negocia per aconseguir fer avançar els drets lingüístics. A més, la gran majoria dels recursos econòmics de l'entitat venen dels socis. Gràcies a ells es poden impulsar centenars d'accions cada any i fer de la llengua l'element vertebrador d'una comunitat que es vol lliure i digna com vol ser-ho qualsevol altra.