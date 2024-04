Pagesis

.Tallen la carrtera a Castello d'Empúries per reclamar que s'aturin les noves captacions d'aigua de l'aqüífer del Fluvià-Muga

Centenars de pagesos de les comarques nord-orientals han tallat aquest dimarts la carretera C-260, just a la rotonda que dona accés a Castelló d'Empúries. Ho han fet per protestar contra la "gestió negligent" del Govern amb l'aigua durant la Setmana Santa, al mateix temps que a ells els mantenen les restriccions. 🚜 El sector agrari s'ha mobilitzat a #castellodempuriesper reclamar que s'aturin les noves captacions d'aigua de l'aqüífer del Fluvià-Muga pel risc de salinització.

Els pagesos carreguen contra l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), a qui acusen de permetre que s'estigui bombant aigua dels tres pous, amb el perill que suposa una probable salinització dels camps. El coordinador d'Unió de Pagesos (UP) a les comarques nord-orientals, Narcís Pochha manifestat que es poden danyar els terrenys i que esdevinguin "irrecuperables com va passar fa anys". La intenció dels pagesos és sopar i fer nit a la carretera.

La intenció, de moment, és passar-hi la nit, per reclamar a l’ACA que revisi el pla de xoc que el Consorci d’Aigües de la Costa Brava va declarar per fer front a l'escassetat d’aigua. El problema, assenyalen els pagesos, és que hi ha hagut una mala gestió de l'aigua durant la Setmana Santa, que ha fet que l'aqüífer de la Muga-Fluvià se’n ressentís. El membre de Revolta Pagesa, Jordi Ginabreda, ha puntualitzat que el conflicte és que hi ha tres pous que segueixen bombant "sense parar" per abastir la demanda d’aigua de boca. “Entenem que no vulguin deixar ningú sense beure, però cal fer-ho d’una altra manera i, si no ho saben fer, que se’n vagin”, puntualitza.