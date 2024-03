En defensa del territori

SOS Costa Brava celebra la suspensió del Pla de Millora Urbana del sector PAU – Hotel Aigua Xelida

SOS Costa Brava celebra l’informe desfavorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, que ha suspès el Pla de Millora Urbana del sector PAU – Hotel Aigua Xelida per l’elevat impacte paisatgístic que suposaria la construcció del projecte presentat i negociat per l’Ajuntament de Palafrugell. SOS Costa Brava acabava de presentar al·legacions al consistori, alhora que va organitzar una protesta a la sessió plenària del passat dimarts 30 de gener l’Ajuntament de Palafrugell, quan es va aixecar la moratòria urbanística per un projecte que alçava un hotel amb quatre blocs, 66 habitacions, piscina i spa a la cala d’Aigua Xelida. La construcció amenaçava 22.000 metres quadrats d’un bosc amb centenars d’exemplars de pi blanc al Puig de la Trona, a la frontera entre Palafrugell i Tamariu.

L’Ajuntament descartava requalificar el terreny al·legant que s’haurien d’afrontar indemnitzacions milionàries. SOS Costa Brava sempre ha considerat que es tracta d’un negoci turístic devastador que compromet el futur d’un pulmó verd verge de la Costa Brava, on asseguren que en temporada baixa no hi ha demanda: avalar la construcció del complex destruirà aquest espai.