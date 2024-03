Per a començar, només dir: "no"

“Heus aquí llavors, gairebé com si es tractés d'un pensament màgic, aquells que saben més o menys (in)conscientment que han acceptat les regles d'un joc falsejat, sense poder ni gens ni mica mitigar les creixents injustícies del sistema, incloses les produïdes per la gestió de la pandèmia i les emergències posteriors, es van trobar imaginant que podien establir una espècie de socialisme sanitari de dalt cap avall, intrusiu i moralista, destinat a "salvar" cossos i ànimes fins i tot contra la seva voluntat”. (1)

Quina cosa tan senzilla!, simplement NO!. Això pot ser el principi per a establir les bases de posteriors actuacions en la perspectiva de la pròxima amenaça a la que han posat el nom de COVID 2.0, o més emfàticament per part dels amos del Director de l'OMS “malaltia X”.

Aquests NO poden implicar conseqüències diverses: multes administratives, marginacions, insults, repressions policials o militars, incloent-hi detencions, presó, etc., però cal tenir en compte que qualsevol resistència o rebuig a les imposicions comporta una agressió per part dels defensors del sistema. Cal acceptar-ho si estem sols, podem rebutjar-ho si som multitud.

És per això, que des d'ara mateix, hem de posar en marxa tot un front de resistència organitzada, en cas contrari patirem les arbitrarietats de l'any 2020 i les mortals conseqüències posteriors derivades d'unes inoculacions realitzades sota el nom de vacunes.

Per què aquest principi? Doncs perquè tal vegada d'aquí a una mica, els nostres il·lustres governants prenent com a mirall a la camarilla del Partit Demòcrata nord-americà en la seva finca de l'Estat de Nova Jersey, faran un pas més pel que fa a la corrupció de menors, un pas més respecte al que van fer ja en el món escolar durant l'any 2020 instant a pintar un famosos arc de Sant Martí amb el lema “tots a casa” i impulsar la inoculació del beuratge anticovid als menors d'edat, així com les coaccions perquè els i les adolescents es deixessin injectar la vacuna del virus del papil·loma humà, arribant a situacions kafkianes en les quals les mestres conduïen nenes com si fossin un “ramat” fins als centres d'assistència primària per a la seva vacunació, sense cap informació que pot trobar-se a la pàgina web de la Asociación de Afectadas por la Vacuna del VPH (AAVP) (2)

Quin és aquest nou pas?

Des de l'any 2015 el complex químic-farmacèutic que en realitat governa l'Estat de Nova Jersey, va inventar el que es denomina Protect Em with 3, que a partir del 2020 es denomina Protect Em with 3+, dirigit a les escoles de primària, secundària i universitats.

El canvi de denominació (l'afegit del signe +) correspon al fet que inicialment la campanya estava centrada en tres vacunes: tètanus, diftèria i tos ferina (Tdap), meningococ ACWY (MenACWY), però a partir del 2020 es va incorporar la vacuna del virus del papil·loma humà (VPH) i COVID-19.

En què consisteix aquest projecte?

La pàgina oficial (3), ho defineix d'aquesta manera: “Millora la teva sol·licitud universitària i el teu currículum! Guanya targetes de regal de fins a 175 dòlars. Dissenyat per a joves d'escoles intermèdies i secundàries, el concurs té com a objectiu crear consciència sobre la importància de les vacunes per a adolescents entre preadolescents, adolescents i pares, i augmentar les taxes de vacunació. El teu pòster o vídeo ha de crear consciència sobre la importància de la vacunació contra una de les següents malalties prevenibles amb vacunes: tètanus, diftèria i tos ferina (Tdap), meningococ ACWY (MenACWY), virus del papil·loma humà (VPH), grip o COVID-19. El concurs de cartells i vídeos Protect Em With 3+ és una col·laboració entre l'Associació per a la Salut Materna i Infantil del Nord de Nova Jersey i el Departament de Salut de Nova Jersey.

El 4 de Desembre del 2023 es va iniciar la campanya per al 2024 que havia de finalitzar al febrer d'enguany amb aquesta crida:

“Cridant a tots els estudiants de secundària i preparatòria de Nova Jersey! El concurs d'informació sobre vacunes Protegeix-me amb 3+ d'enguany ja està obert per a l'enviament de cartells i vídeos fins al 16 de febrer de 2024. S'anima als estudiants dels graus 5 a 12 a dissenyar un pòster de 8,5 × 11 (a mà o digitalment) o crear un vídeo de 30 segons per a tenir l'oportunitat de guanyar una targeta de regal d'entre 50 i 175 dòlars. Les obres han d'incloure informació educativa sobre una de les següents vacunes: COVID-19; Grip; Virus del Papil·loma Humà (VPH); ACWY meningocòccic (Homes-ACWY); i tètanus, diftèria i tos ferina (Tdap). Els professors les classes dels quals presentin la major quantitat de presentacions guanyaran 75 dòlars cadascun. Les presentacions realitzades abans del 12 de gener de 2024 seran elegibles per a un premi anticipat de 20 dòlars”. (4)

I com a colofó: “Els tres millors cartells i vídeos es presentaran en esdeveniments sobre immunització en tot l'Estat i rebran premis que inclouen targetes Visa per valor de 50 a 300 dòlars”.

Un concurs paral·lel del NJDOH (The Nova Jersey Department of Health) dirigit a estudiants universitaris els demana que creïn contingut que promogui les vacunes amb la frase “Step Up! Vacuneu-vos!” i ofereix un premi màxim de 5,000 dòlars al guanyador” (5)

Brian Hooker, Ph.D., director sènior de ciència i recerca de Children's Health Defense (CHD) va anotar sobre aquest tema: “És típic que els departaments de salut estatals menteixin sobre el perfil de seguretat de les vacunes, però el NJDOH va un pas més enllà, on aquests nens desprevinguts seran utilitzats com a sequaços en la seva perillosa campanya”

Charlene Delfico, presidenta estatal de Nova Jersey de la FormerFedsGroup Freedom Foundation, un grup que defensa a les víctimes de protocol hospitalari COVID-19 i lesionades per vacunes, aquestes instruccions “són un exemple clàssic d'adoctrinament on el govern està elaborant les frases que desitja que els estudiants repeteixin en els cartells o vídeos. De facto, el govern està utilitzant a joves estudiants com a mà d'obra barata per a crear anuncis de màrqueting per a les empreses farmacèutiques".

Un llarg article del doctor Michael Nevradakis acaba amb una consideració i una pregunta: "Abans de permetre que els seus fills participin en aquest concurs, consideri si creu que els nens haurien de brindar assessorament mèdic a altres nens. Està el seu fill preparat per a fer aquest tipus de recomanacions mèdiques a altres nens? Perquè això és essencialment per al que estan utilitzant als nostres fills”. (6)

Així, quan parlo a l'inici d'aquest escrit de corrupció de menors no és aleatori sinó perquè estan reclutant nens per a fer propaganda a altres nens mitjançant incentius econòmics i millores en el seu currículum. Fins aquí arriba la podridura de la màfia farmacèutica, igual que en els conflictes armats de la perifèria del sistema, recluten nens-soldat per a cometre atrocitats.

Alerta doncs a mares i pares, alerta a mestres i mestres, que aprenguin a dir NO, sota pena de convertir-se en col·laboradors necessaris de tan grans barbaritats.

