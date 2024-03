Municipalitzacions

La CUP Molins celebra la municipalització del servei de recollida de residus i de neteja viària

La CUP Molins ha celebrat la municipalització del servei de recollida de residus i de neteja viària, però lamenta que s’hagi trigat tant a donar el pas per l’oportunisme polític del PSC.

El passat dia u de març es va fer efectiva l’anunciada municipalització del servei de recollida de residus i de neteja viària, essent assumit per part de l’empresa pública municipal Molivers.

Des de la CUP, no poden sinó celebrar aquesta fita que, des de fa anys, reivindiquem com a indispensable. Cal que tots aquells serveis públics bàsics, com és el cas del de recollida de residus i neteja viària, siguin de gestió directa, això és, que sigui l’Ajuntament qui els presti, amb personal i mitjans propis.

Contràriament, apunten que constantment com a empreses privades, guiades principalment pel seu afany de lucre i per la lògica del màxim benefici econòmic, presten els nostres serveis bàsics de forma deficient i opaca, mermant la qualitat del propi servei però també les condicions laborals de les treballadores que el fan possible. iafirmen que "Tinguem-ho clar: no es pot fer negoci amb allò que és garantia d’una vida digna".

Tot indicant que "Això últim sembla que és quelcom que el PSC de Xavi Paz només enarbora quan li convé, quan pot extreure un cert rèdit polític sense patir gaire pels vots".

Per què, sinó, remarquen que "han esperat a passades les últimes eleccions municipals per fer aquest pas? Cal recordar que ja es va tenir l'oportunitat de municipalitzar aquest servei en diverses ocasions des de l'estiu del 2021, quan finalitzava el contracte amb l'empresa concessionària i calia decidir si prorrogar-lo o cercar una alternativa. La darrera ocasió, al gener de 2023, a només quatre mesos de les eleccions".

"En tots aquests moments, però, es va evidenciar que el PSC, en aquell moment governant amb el Junts de Ramón Sánchez, no havia fet els deures ni semblava tenir-ne la intenció", segons la formació independentista.

També recorden, "I això, tot i el “brillant” currículum de l'empresa que prestava el servei des del principi del contracte, a l'any 2017: incompliment de clàusules del contracte, servei deficient, retards reiterats en el pagament de les nòmines a les treballadores i accidents laborals pel mal estat dels vehicles. Inclús havent-hi hagut sancions per part de l’Ajuntament.

I més, quan, des de finals de l'any 2021 ja funcionava Molivers, l’empresa pública que des que la CUP va estar a govern i en va sentar les bases econòmiques i jurídiques, massa poc a poc ha començat a assumir serveis externalitzats per governs anteriors.

Sembla, però, que res de tot l'anterior va empènyer a la sociovergència a municipalitzar el servei. I ara, Xavi Paz, prop de set anys després de l'inici del contracte que s'acaba de rescindir, i d'una legislatura sencera en la que va governar el seu partit, anuncia a so de bombo i platerets una decisió que es podria haver pres molt abans.

Per tot plegat, des de la CUP lamentem i condemnem, per enèsima vegada, l’oportunisme polític del PSC, i la seva deficient planificació en la gestió d'allò públic, únicament guiada per la lògica electoral".