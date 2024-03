en defensa del territori

Ecologistes i la lluita pagesa i ramadera bloquegen l’AP7 a Cambrils durant 24 hores

Aquest diumenge 10 de març, desenes de tractors i organitzacions del Camp de Tarragona han bloquejat l’autopista AP-7 a l’alçada de Cambrils durant tot el dia i fins demà a les 9h fent 24 hores de tall. Les diferents organitzacions s'han posat sota el lema “DEFENSEM EL CAMP, LLAUREM EL FUTUR” per visibilitzar la lluita per una causa comuna,

Durant tot el dia s'ha dut a terme una jornada de lluita unitària en la qual col·lectius de tot tipus d’organitzacions s’han unit per defensar una causa comuna. Han participat des d’organitzacions ecologistes i en defensa del territori com GEPEC, Xarxa Sud i la Plataforma CelNet, fins a Unió de Pagesos i Plataforma Pagesa, passant per moviments socials com Aturem Hard Rock, els Casals i Ateneus Populars del Camp o StopCreuers Tarragona, juntament amb més d’una trentena d’organitzacions que s’han adherit a la convocatòria, com la PDE, Arran, etc.

Al llarg de la jornada s’han fet diversos debats sobre els problemes comuns que ens afecten: model hídric i gestió de l’aigua, model energètic i renovables, pagesia i ramaderia i sobirania alimentària i model econòmic i territorial. Els quatre punts que uneixen la protesta d’avui són: aturar el projecte de Hard Rock, aturar el projecte LOTTE-Energy, la priorització d’inversions hídriques per garantir el reg a la pagesia i la protecció del sòl agrícola per garantir la sobirania alimentària.

S'ha fet una crida a la concentració d'aquest dilluns al Ple municipal de Mont-roig, on es pretén impulsar el projecte de l'empresa Lotte, que ocuparà centenars d'hectàrees agràries per implantar una empresa química d’alt risc, amb un consum d'aigua que podrà arribar a 7.500 metres cúbics diaris, i com no, provinents del transvasament de l’Ebre. Tot plegat, sobre un dels aqüífers més grans que queden al país, que correrà un gran perill de contaminació i quedar inservible per al reg o l’ús d’aigua de boca.

Tots plegats reivindiquem que aquestes lluites no estan deslligades, sinó que tenen moltes coses en comú: la planificació dels recursos, priorització del petit sector primari per caminar cap a la sobirania alimentària, i no per posar el turisme per damunt de tot, permetent que xucli la poca aigua que tenim.

Per això, han decidit passar a l’ofensiva i han anunciat que aquesta serà la primera mobilització d’una lluita llarga i continua contra els macroprojectes. Si el Govern d'aquesta Generalitat i el PSC "no desisteixen de les seves ambicions de seguir abocant merda al Camp", diuen que aniran a més i les mobilitzacions seran molt més potents fins aconseguir un canvi de model radical. Estan decidits a que es faci un punt i final al sistema que "ens ha portat fins aquesta crisi econòmica, social i climàtica, comencem a fer realitat la transició cap a un sistema que posi al centre les necessitats de les classes populars! "han assenyalat ecologistes la lluita pagesa i ramadera en un comunicat que s'ha fet públic aquesta nit.