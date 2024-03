Independentisme combatiu

Acte central de campanya: Fem Foc Nou, enfortim-nos per la independència i la revolució

Aquest dissabte, Poble Lliure i La Forja han exposat les línies estratègiques de la campanya "Fem Foc Nou" sota el lema "Enfortim-nos per la independència i la revolució" en un acte que ha tingut lloc a la Nau Bostik (C/ Ferran Turné, 1-11, Barcelona).

L’acte ha consistit en el plantejament de les tres línies estratègiques de Poble Lliure i La Forja per al nou cicle polític: "Defensa de la llengua, cultura i nació; Lluita sociolaboral per un sindicalisme nacional i de classe i Construcció d’una Unitat Popular catalana àmplia".

L'exposició ha estat a càrrec de l’Albert Botran i la Núria Alcaraz, que han desenvolupat les propostes relatives a la refundació de la CUP; en Carles Badia i la Rosa Caballero, per abordar el posicionament en matèria de llengua, i en Marcel Vivet, per presentar les accions en matèria sociolaboral. L'acte ha estat conduït per la Roser Valverde, portaveu de Poble Lliure, i l’Arnau Juanmartí, portaveu de La Forja han conduït l'acte.

A la presentació de la campanya han assistir un centenar de persones entre elles representants de diverses entitats del panorama polític, civil i sindical català, entre les quals destaquen la CUP, Òmnium Cultural, la Intersindical i el Consell de la República.