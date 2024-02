gestió pública dels rius

Neix la Plataforma per la defensa dels nostres rius

L’entitat defensa una gestió exclusivament pública de l’ús dels cursos fluvials tal com diu la Llei de pesca de Catalunya

Aquest dilluns. a la Pobla de Segur, Pallars Jussà, s’ha presentat la Plataforma per a la defensa dels nostres rius, una entitat que neix amb l’objectiu de treballar per garantir que la gestió dels cursos fluvials sigui exclusivament pública.

L’any 2009 es va aprovar la Llei de pesca de Catalunya (Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca continental), que garanteix que la gestió de la pesca als cursos fluvials sigui exclusivament pública.

Al 2021 el Govern va fer un intent d’aprovació del Reglament d’aquesta llei, però no va transcendir per la falta de consens entre els actors implicats del sector pesquer. Tanmateix el passat 7 de febrer, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural publicava al DOGC (nº9096) un Edicte pel qual se sotmetia a informació pública el Projecte de Decret de l’ordenació de la pesca continental.

L’entitat denuncia que aquesta nova proposta de Reglament no ha tingut en compte les al·legacions presentades al 2021 i que el text permetria la privatització de l’ús de la pesca als rius catalans, atorgant concessions a empreses privades de fins a 8 km i per un termini de 10 anys; així com també la creació de centres piscícoles privats per repoblar en qualsevol tram fluvial, autoritzant centres de reproducció i cria privats. A més, en aquests casos no es compliria la normativa tributària: pagament de taxes per a l’obtenció dels permisos de pesca.

De moment, integren la Plataforma una onzena d’entitats d’àmbit nacional com la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting, AEMS Rius amb Vida, DEPANA, IPCENA, Societat Catalana d’Herpetologia i l’Associació Catalana de Guies de Pesca, a més d’altres entitats d’àmbit territorial com la Societat de Pescadors de Tremp, Renatura Pirineu, Conveni Pallaresa, Conveni del Ripollès, Societats de Pescadors Esportiu, Conveni del Segre, Ribagorçana, d'Alfarras, Rialp, Sort, La Pobla de Segur, La Seu d'Urgell, Lleida, Balaguer, Organyà, La Rama del Ripollès, Solsona, Malagarriga i Vic.

La Plataforma ha anunciat que treballarà perquè es derogui la totalitat del Títol VI i l’article 37 de la proposta del Reglament, que iniciarà una campanya de recollida de signatures en contra de la seva aprovació i que s’estan redactant al·legacions per impugnar el text. També ha denunciat que darrera hi ha interessos personals i d'empreses del sector de la pesca, que demanen la privatització de la pesca per aconseguir un rendiment privat.

Finalment, l’entitat insta als grups parlamentaris que no estan a Govern a treballar conjuntament per aturar aquest Reglament i a modificar al Parlament de Catalunya la Llei de pesca per què mai més cap Govern pugui privatitzar la pesca als nostres rius.