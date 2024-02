Moviment veïnal

Els barris de Barcelona preparen una campanya ciutadana al voltant de l'habitatge

Sota el lema "Pel dret a l’habitatge i a viure a la nostra ciutat", activistes de 24 associacions veïnals de tots els districtes de Barcelona s’han trobat a la Favb el matí del dissabte 24 de febrer per parlar sobre les problemàtiques de l’habitatge.

Un tema global, de ciutat, que a cada barri té la seva casuística concreta. L’estat i antiguitat del parc d’habitatge existent, la seva evolució històrica, en qui recau la propietat o si és una zona pressionada pel turisme són alguns dels factors que condicionen les diferents problemàtiques.

Especulació immobiliària, expulsió del veïnat, desnonaments, preus inassumibles per a la classe treballadora, falta d’habitatge públic o pisos amb problemes estructurals són alguns dels problemes que han detectat les associacions veïnals. Una enquesta realitzada per la Favb hi vol posar fil a l’agulla.

L’assemblea ha arrencat amb un traspàs de les conclusions de la Trobada de Grans Ciutats sobre Habitatge, que es va celebrar el passat 15 de gener, i que va servir per contextualitzar un problema que requereix mesures polítiques més enllà de les institucions municipals. La "Declaració de Barcelona" és el full de ruta compartit amb el moviment veïnal estatal.

L’habitatge, que hauria de ser un dret bàsic, ho és per a cada cop menys veïnes i veïns, i encara menys per a les generacions més joves. Conscients que sense habitatge no hi ha veïnat, i sense veïnat no hi ha barris, les associacions s’han emplaçat a treballar durant els pròxims mesos en una campanya ciutadana que requerirà de la unitat d’acció amb altres entitats i moviments en lluita pel dret a l’habitatge.

La pròxima trobada: l’assemblea de la Favb que se celebrarà a principis del mes de maig, de la qual ha de sortir un calendari de mobilitzacions.

La seixantena d’activistes veïnals presents a la reunió, que ha acabat amb un vermut de germanor, representen les associacions veïnals de Sant Andreu Nord, Provençals de la Verneda, Esquerra de l'Eixample, Congrés-Indians, Casc Antic, la Pau, Sagrada Família, la Satalia, Xarxa Veïnal del Raval, el Poblenou, barri de Sant Antoni, Dreta de l’Eixample, les Corts, les Planes, Vila de Gràcia, Trinitat Uneix, Centre Social de Sants, la Prosperitat, Porta, Torre Baró, Clot-Camp de l'Arpa, la Verneda Alta, el Sanatori i Joan Maragall del Guinardó. 15 associacions federades han excusat la seva presència.