balança fiscal

L’ASM insta el Govern a calcular la balança fiscal de les Balears

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), mitjançant una pregunta d'iniciativa ciutadana dirigida al Parlament, ha demanat al Govern presidit per la Sra. Marga Prohens si sol·licitarà a Madrid les dades per calcular la balança fiscal de les Balears amb l'Estat, atès que el Govern espanyol ha anunciat que permetrà l'accés a les dades per elaborar-la.

Tenint en compte que les Balears tenen un dèficit fiscal negatiu del 14,2% del PIB balear, segons les balances fiscals publicades pel Ministeri d’Hisenda l'any 2008, que condemna a la misèria la inversió pública a les nostres illes, l’ASM considera que el Govern de les Illes Balears no pot perdre l'oportunitat de conèixer les dades actuals.Es dona el cas que si s’aplica el dèficit del 14,2% al darrer PIB balear publicat per l’Instituto Nacional d’Estadística, corresponent a 2022, que puja a 35.465.293.000 euros, l’espoli fiscal resultant supera els cinc mil milions d’euros. Dit d’una altra manera, una família de quatre membres, pel simple fet de viure a les Balears, paga cada any 16.500 euros que se’n van a Madrid i no tornen. Mentrestant, a la comunitat autònoma d’Extremadura, amb un cens semblant i sense població flotant, i amb un PIB de 22.530.837.000 euros i una balança positiva del 17,78%, li surt a cobrar més de 4.000 milions d’euros. Tot això, sense oblidar que hi ha experts que calculen que l’espoli de què som objectes és encara més gran.No és d’estranyar, per tant, que la ministra d’Hisenda i actual vicepresidenta espanyola, María Jesús Montero, l’any 2022 es negàs a publicar les balances fiscals, amb l’argument que afavoreixen els «retrets» entre comunitats autònomes, i que ara els inspectors d’Hisenda i la Junta de Andalusia s’oposin a facilitar les dades. El motiu, com és obvi, és que confirmaran una vegada més que l'Estat espanyol ens roba, tant si hi comanda el PP com el PSOE-SUMAR.