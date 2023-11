Per una sanitat pública catalana millor: Lampliació del complement dexclusivitat a totes les categories laborals

Aquest article busca destacar la importància d’incloure aquesta demanda fonamental en el tercer acord, amb arguments fonamentats i la convicció que el complement per a tothom és un pas necessari cap a una sanitat pública més justa i equitativa.

Incompatibilitat amb altres feines: Des de SOM INTERSINDICAL, es posa èmfasi en la realitat quotidiana dels professionals de la sanitat pública catalana. Molts d’ells es veuen afectats per horaris exigents que fan pràcticament impossible compatibilitzar la seva feina amb una segona ocupació. Això és especialment cert en el cas de categories laborals més enllà dels metges, i per tant, la inclusió del complement d’exclusivitat a la nòmina és una necessitat imperativa per assegurar el benestar i la dignitat dels treballadors. Dedicació exclusiva i esforç constant: El personal de la sanitat pública catalana, amb dedicació exclusiva, ha de ser reconegut pel seu esforç i compromís en la prestació de serveis de salut essencials per a la comunitat. L’ampliació del complement d’exclusivitat a totes les categories laborals és una forma justa i adequada de reconèixer aquesta dedicació constant, independentment del rol ocupat dins del sistema de salut. Crítica situació laboral: En moltes ocasions, els professionals sanitaris es veuen forçats a assumir condicions laborals adverses. La inclusió del complement d’exclusivitat en les nòmines de tots els treballadors de l’ICS serveix com a mecanisme de millora de les seves condicions laborals, i és una resposta necessària a les dificultats que enfronten diàriament.

La demanda de SOM INTERSINDICAL per l’ampliació del complement d’exclusivitat a la nòmina per a tots els col·lectius sanitaris és fonamentada en la defensa dels drets i la dignitat dels professionals de la sanitat pública catalana. La inclusió d’aquesta mesura en el tercer acord és essencial per construir una sanitat pública justa i equitativa. Fem una crida a totes les persones treballadores de l’ICS amb dedicació exclusiva per unir-se a aquesta lluita i garantir que el complement per a tothom es converteixi en una realitat que beneficiï a tot el col·lectiu. És hora de fer front junts per aconseguir una sanitat pública catalana que reconegui i valore el compromís incondicional dels seus professionals.