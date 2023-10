Acte a Barcelona per a l'amnistia total per a tots els represaliats i encausats i pel dret a l'autodeterminació

El proper 10 d'octubre, a les 19 hores, a la facultat d'Història i Geografia de la UB, C/ De Montalegre 6 (Barcelona).

Acte a Barcelona per a l'amnistia total per a tots els represaliats i encausats i pel dret a l'autodeterminació

Dimarts 10 d'octubre es realitza al porxo de la facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona un fòrum per demanar Amnistia total per a totes i tots els represaliats i encausats per lluitar, denunciar la repressió i en defensa del dret a l'autodeterminació, amb la participació d'activistes encausats, juntament amb membres de diferents organitzacions socials, sindicals i polítiques.

El fòrum de debat, organitzat per Esquerra Diari, comptarà amb representants de diferents organitzacions sindicals, plataformes, grups de suport o moviments socials que tenen causes i processos judicials oberts per manifestar-se.

Pablo Castilla, portaveu de l'agrupació juvenil Contracorrent a Barcelona, parlará sobre perquè hem de lluitar per “una amnistia total, per a tots i totes les processades per lluitar, des d'activistes del moviment independentista fins als que han estat detinguts en diferents vagues, les activistes que lluiten contra els desnonaments i grups ambientalistes als que s'acusa de ‘terrorisme’, a més de milers de migrants tancats en CIE”.

Verónica Landa, professora, membre del Corrent Revolucionari de Treballadors i Treballadores (CRT) i del comité editorial d'Esquerra Diari, i denunciada també per l'ex Cap de la Policia Nacional a Catalunya per expressar la impunitat policial que va beneficiar la Llei d'amnistia del 77, i que serà també una de les ponents, assenyala que “mentre la dreta conservadora fa crides a moblitzar-se contra l'amnistia, des del govern progressista i els partits procesistes com Junts i ERC mantenen pactes per dalt amb l'objectiu de negociar una amnistia limitada i posar un candau al dret a decidir”. “Nosaltres decidim que no hem de regalar els carrers a ningú, ni acceptar que negociïn d'amagat contra el dret a decidir del poble català”.

Altres dels ponents són David Budria, encausat en l'Operació Judas, el muntatge policial de 2019 contra els CDR dissenyat pel ministre Grande-Marlaska, i Adrià Sas, que està a l'espera de resolució per part del Supremo en una causa on el govern de la Generalitat és acusació particular.

També participaran Asier Ubico del Comité d'empresa de CGT Telepizza a Saragossa, impulsors del comunicat Sindicalistes per l'Amnistia Total, i Koki Gassiot, secretari de premsa i comunicació de la Intersindical Alternativa de Catalunya i encausat pel “Som 27 i més” contra les taxes, retallades i acomiadaments en les universitats.

Gil Hortal, integrant d'End Fossil, activista ambiental i perseguit per la seva militància ecologista també participarà del debat. Els organitzadors del fòrum denuncien que el moviment ambientalista ha patit en l'últim període importants persecucions, infiltracions policials i repressió.

Finalment, també participarà Lamine Sarr, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants de Barcelona, un dels col·lectius més perseguits per les racistes lleis d'estrangeria i ara pel pla Endreça de l'Ajuntament de Barcelona