Moviment veïnal

La FAVB en defensa d'un Consell de Cent de repòs i saludable

Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) lamenta el posicionament de la magistrada Montserrat Raga del 5 de setembre davant de la demanda de l’entitat Unió d’Eixos Comercials i Turístics de Barcelona (Barcelona Oberta), una de les entitats amb una visió de la ciutat més mercantilitzada. Aquesta plataforma, en la lluita política contra l’anterior govern de l’Ajuntament de Barcelona, després de veure rebutjades les seves al·legacions al projecte, va decidir tramitar una demanda al Tribunal Contenciós Administratiu, basant-se principalment en la necessitat de complir les prescripcions del Pla General Metropolità del 1976 (aprovat en període encara predemocràtic).

Paral·lament denuncia que determinats sectors econòmics, en el seu pols contra el poder polític que emana de la voluntat de la ciutadania i emparats en els seus grans recursos, estan dedicant-se a judicialitzar tota decisió municipal que posi en qüestió la seva voluntat i interpretació de la ciutat. Un fet que representa un abús, ja que delimita els processos de participació ciutadana i el debat democràtic. La sobrerepresentació dels sectors esmentats fa que el control de les accions del Govern no recaigui en la ciutadania, sinó en el poder econòmic. Barcelona Oberta -associació que defensa els interessos de grans empreses comercials-, castiga la població a través dels jutjats amb aquest dictamen. Una de les empreses que la patrocinen, Agbar, ja va aconseguir l’eliminació de les noves normes de participació. És el poder dels diners, que tampoc no compta per a la magistrada en un cas greu d’indefensió de la ciutadania.