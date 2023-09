Next Generation

L’Agència de Residus de Catalunya dona la raó a la CUP Reus amb el cas de l’antiga Hispània

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) confirma el contingut de la nova denúncia que la CUP va realitzar el passat mes de maig i verifica que el passat govern (ERC, Junts i ARA) va cometre irregularitats en el projecte d'obra d'un pàrquing i habitatge a l'antiga Hispània pel que fa a la gestió de residus. L'ARC demana, ara, nova documentació que endarrereix el projecte i pot comportar que l'ajut dels Next Generation per la construcció de l'habitatge de protecció oficial, d'una quantitat de 2M, es retiri, ja que la data límit per a la seva realització és el 2026.

Segons la documentació que ha fet arribar l'ARC a la CUP, la informació que l'Ajuntament i Reus Mobilitat, així com a l'empresa adjudicatària, Garcia Riera, han enviat a l'agència és insuficient i les entregues, dutes a terme el 31 de juliol i l'11 i 18 d'agost, no recullen els requisits fonamentals.

Per una banda, l'Ajuntament i RMS tenen un termini de tres mesos per presentar una anàlisi del risc a la salut humana que consideri tot allò inclòs en l'apartat de valoracions. Per altre costat, l'empresa adjudicatària ha de complir més de 10 passos de control, entre els quals ha de disposar d'una Direcció Ambiental d'Obra (DAO) que supervisi tot el moviment de terres. En cas de ser detectats nivells per sobre del Nivell Genèric de Referència (NGR) per ús urbà, caldrà un nou càlcul de risc també per a escenaris futurs i s'haurà de lliurar a l'ARC. A més, en cas de continuar la detecció de sòl contaminat per sobre de NGR per a ús urbà i el risc sigui acceptable, serà considerat sòl alterat i haurà de presentar un Programa de control i seguiment periòdic sempre, que anirà a càrrec de Garcia Riera.

L'ARC demana que tota la documentació sigui realitzada per una entitat de control en l'àmbit sectorial de la Prevenció de la Contaminació del Sòl i el subcamp que pertoqui a cada moment. Per tant, s'haurà de recalcular el cost de l'obra, que ja era d'11 MEUR, perquè no contemplava aquests requisits, que comporten la contractació d'un servei extern especialitzat.

Mònica Pàmies, regidora del grup municipal de la CUP, recorda que "en el primer Ple ordinari de juliol vam presentar una moció per donar l'oportunitat al nou govern per aturar l'obra, però el PSC hi va votar en contra com en tot el mandat anterior. És de savis rectificar i reenfocar aquest projecte pel bon camí". També fa una crida al govern i demana que "abandonin el projecte del pàrquing de la Hispània i facin una zona verda arbrada i iniciïn la construcció dels HPO que queden fora de l'afectació de zona contaminada".