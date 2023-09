Català a Europa

Acte al Parlament Europeu per continuar fent pressió per aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea

Dimarts vinent, 26 de setembre, Plataforma per la Llengua organitza l'acte Catalan, the 25th official language of the European Union a la seu del Parlament Europeu de Brussel·les, coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües. La conferència, que serà a les 18 h, servirà per continuar pressionant en favor de l'oficialitat del català a la Unió Europea, i és coorganitzat amb l'oficina de l'eurodiputat irlandès Chris MacManus.

Hi intervindran el Relator Especial de l'ONU Sr. Fernand de Varennes, que explicarà la importància de l'estatus de l'oficialitat per a les llengües com la nostra; el doctor en Ciències Polítiques per la UPF i Càtedra UNESCO en Polítiques Lingüístiques Sr. Vicent Climent-Ferrando, que explicarà quina és la darrera proposta que ha fet el govern espanyol al Consell de la UE per al reconeixement del català, i clourà l'acte el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder. Moderarà l'acte la professora en sociolingüística de la Universitat d'Amsterdam Eva J. Daussà.

L'acte se celebrarà una setmana després que el Consell d'Assumptes Generals de la Unió Europea posposés la votació sobre l'oficialitat del català per donar temps als estats membres a rebre més informació sobre les implicacions de l'oficialitat de la nostra llengua.

Plataforma per la Llengua continua amb la campanya internacional «#SayYes» per tal d'aconseguir que el català esdevingui la 25a llengua oficial de la Unió Europea el pròxim 24 d'octubre. L'entitat treballa perquè l'Estat espanyol negociï i convenci els estats membres al llarg dels pròxims dies, i sotmeti de nou la qüestió en aquella data.

L'entitat continuarà treballant per difondre la campanya «#SayYes» a l'exterior i oferir arguments en favor de l'oficialitat, tal com ja ha fet amb els vídeos en anglès i català sobre la legalitat de la mesura, així com amb els arguments polítics que ha estat exposant amb els seus interlocutors a escala internacional.