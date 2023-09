11S2023

15a Marxa de Torxes de les Terres de l’Ebre per la independència

Arriba la 15a Marxa de torxes de les Terres de l'Ebre que porta per lema “Via Fora! Que tot està per fer i tot és possible!” i que tindrà lloc a Tortosa el 10 de setembre a les 20:30h amb sortida des del Castell de la Suda fins a arribar a la Plaça del Mercat.

Per 15è any consecutiu, el 10 de setembre, Tortosa acollirà la Marxa de Torxes per la Independència. Esta manifestació de l’independentisme a les Terres de l’Ebre, s’ha consolidat com la més gran del territori comptant cada any amb centenars de persones marxant pels carrers del nucli antic de Tortosa.

La Marxa de Torxes està organitzada per la Comissió 11 de setembre de les Terres de l’Ebre. La marxa que sortirà a les 20:30h des del Castell de la Suda, passant pel Nucli Antic, acabarà a la Pl. del Mercat. El parlament d’enguany anirà a càrrec de Maria Nebot, membre d’Escola Valenciana i la lectura del manifest anirà a càrrec de Miquel Franch, activista pel Nou hospital de les Terres de l’Ebre.

El lema d’enguany, “Via Fora! Que tot està per fer i tot és possible!”, uneix el lema de la manifestació de l’11 de setembre de l’ANC, i el poema escrit per Miquel Martí i Pol, “Ara mateix”, i referma la voluntat de la Comissió per treballar per un país nacionalment lliure i socialment just, un país que volem construir per a la majoria de la societat.

En el manifest, per un costat, és vol emfatitzar el malestar de l’independentisme de base envers els dirigents polítics dels partits independentistes. I per un altre costat, es vol deixar molt clar que ens cal tornar-nos a organitzar des de baix, per tornar a posar contra les cordes aquells polítics independentistes que desmobilitzen les persones i entitats i també l’Estat espanyol que ens reprimeix i ens vol destruir com a poble.

Enguany també volem donar importància als atacs a la llengua que es pateixen arreu dels Països Catalans, tant des de les institucions com en tots els àmbits socials. És per això que el parlament anirà a càrrec de Maria Nebot, representant d’una de les entitats que treballen més per la llengua al País Valencià i on l’espanyolisme, de dretes i també d’esquerres, ataquen la llengua en tots els seus àmbits. Per sort, entitats com Escola Valenciana fan una tasca ingent en la defensa i la promoció de la llengua arreu del País Valencià.

Finalment, la Comissió sempre intenta fer un reconeixement a persones i entitats que treballen per unes Terres de l’Ebre millors. Per això la lectura del manifest anirà a càrrec de Miquel Franch, activista independentista i a la Plataforma per un nou Hospital a les Terres de l’Ebre, entitat que ha realitzat una tasca ingent per defensar la necessitat que té el territori de tenir un edifici i un servei sanitari públic de referència.

Els beneficis de la Marxa de Torxes d’enguany aniran a grups de suport contra la repressió, fent especial esment al col·lectiu de “Encausats de Pego” (Marina Alta, País Valencià), grup de joves del poble de Pego que esperen judici per haver-se defensat d’un grup de neonazis que amenaçaven el poble.

Finalment es cridarà a participar als actes organitzats a la Diada a Barcelona i a totes les manifestacions populars arreu del país.

La marxa comptarà amb la participació de colles de gralles del territori i amb els Castellers de Tortosa. A l’inici de la marxa es repartiran 200 torxes que il·luminaran els carrers de Tortosa.