Mobilitzacions per denunciar que l'Estat Espanyol pels fets del 17-A

La plataforma ciutadana #17AExigimResponsabilitats i el Comitès de defensa de la República han convocat han convocat una concentració pel proper dijous 17 d’agost, a la Delegación del Gobierno (C. Mallorca 278) per denunciar que l'Estat Espanyol pels fets a les Rambles de Barcelona i Cambrils

▶️ La plataforma ciutadana #17AExigimResponsabilitats us convida a la concentració del proper dijous 17 d’agost, per denunciar que l'Estat Espanyol és un #EstatAssassí

📍Delegación del Gobierno (C. Mallorca 278)

🕘12.00h

📆 17 d'agost#EstatAssassí#17AExigimResponsabilitats pic.twitter.com/sHVy2vVMKs