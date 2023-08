Per la República

La CUP Sabadell crida a omplir la ciutat d’estelades

En motiu de l’etapa de “La Vuelta Espanya” al seu pas per Sabadell

La CUP Sabadell ha fet un crida a l’independentisme sabadellenc perquè davant un acte de ressò internacional com el d’aquest diumenge, s'ompli places i carrers de la ciutat d’estelades, pancartes i accions reivindicatives que deixin clar que “Sabadell i els

Països Catalans no som Espanya”. Així mateix, fem un crida a omplir els balcons d’estelades, per tots aquells carrers per on passarà la cursa ciclista a la ciutat.

Aquest proper diumenge 27 d’agost de 2023 altra vegada tornarà a fer acte de presència als carrers de la ciutat la Vuelta Espanya. Un esdeveniment que més enllà de l’àmbit esportiu denota el lligam intrínsec entre esport i política.

Des de la CUP es vol denunciar la voluntat que esdeveniments com aquests pretenen, el qual no és altre que voler mostrar el retorn a la situació d’statu quo previ al cicle de mobilitzacions que des del 2012 han omplert places i carrers de les viles i ciutats del Principat de Catalunya.

Davant l’immobilisme d’ERC i Junts per Catalunya, la CUP Sabadell defensa que quedar-se a casa lamentant-se no serveix per res. "Cal tornar a sortir als carrers". remarca la formació