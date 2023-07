Municpals 2023

Mireia Vehí es reuneix amb membres de la CUP Lloret de Mar per parlar sobre habitatge i turisme

La candidata es reuneix per valorar la llei d’habitatge aprovada recentment a Madrid i els efectes del monocultiu turístic.

La CUP es reuneix a Lloret de Mar, per analitzar un municipi que ha esdevingut la primera destinació turística de les comarques nord-orientals alhora que està a la cua en renda per càpita familiar en municipis catalans de més de 5.000 habitants.

Lloret de Mar no és l’únic municipi gironí, que te una forta dependència del turisme i que se situa en una renda per càpita molt per sota de la mitjana, també hi trobem Roses o Castelló d’Empúries. En tots aquests municipis amb aquestes característiques es genera un greu problema d’habitatge (per la massificació turística, rendes baixes i preus de lloguer molt alts).

Aquesta situació de dependència del sector turístic genera desigualtats, no només en treballs temporals i precaris, sinó que en aquests municipis hi ha un excés d’habitatge només destinat al turisme i que s’omplen uns pocs mesos a l’any, això genera una disminució de l’oferta de l’habitatge habitual i un increment de preus del mercat de l’habitatge (arribant a pagar el 70% del sou de lloguer) per a la gent que viu a la ciutat,

Mireia Vehí afirma que “el vot contrari de la CUP a la nova llei d’habitatge perquè el govern del PSOE i Sumar no van incorporar-hi la regulació del lloguer de temporada, a més de ser una llei de mínims i insuficient”, a més la candidata ha instat a la resta de partits a recuperar la llei catalana de regulació del preu de lloguer “és més ambiciosa i defensa una regulació efectiva dels lloguers” ha afegit Vehí.