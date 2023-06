Municipals 23

A Viladamat 7 regidors de 7 en joc

A Viladamat (Alt Empordà), la CUP ha aconseguit una majoria aclaparadora, aconseguint els set regidors del consistori. Es tracta d’un més que al 2019, quan Junts en va aconseguir un. Ara, Junts desapareix del consistori. La formació ha obtingut 7 regidors amb 192 vots, un 82,75% i Junts, un total de 22 vots.

A Verges, Diana Canals rellevava a Ignasi Sabater. En aquest cas, la CUP governava des del 2015 i ara Canals ha aconseguit obtenir cinc regidors, per davant dels dos de Junts i els dos de Sumem. Ignasi Sabater va entrar a l’alcaldia de Verges el 2015 amb cinc regidors i una majoria absoluta. En el següent mandat, només hi havia una sola llista i això va permetre als cupaires tenir els nou regidors que hi ha en el consistori i governar còmodament no només amb majoria absoluta, sinó sense oposició. Ara, aquest 2023 Sabater ha decidit passar el relleu de la candidatura a Diana Canals, qui també ha aconseguit la majoria absoluta.