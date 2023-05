Municipals 23

La CUP Tarragona vol realitzar un Reglament de Consulta Ciutadana i baixar el sou dels càrrecs electes

La Candidatura d'Unitat Popular ha presentat aquest matí les seves propostes en matèria de radicalitat democràtica. La formació fa una aposta decidida per obrir espais de participació popular i de democràcia directa, "amb l'objectiu de donar lloc a experiències de veritable govern popular" i defensen un marc propi de participació de la gent en la presa de decisions "que converteixi l'Ajuntament de Tarragona en un instrument útil per a la transformació de la nostra ciutat".

Gemma Vendrell, número dos de la CUP, ha posat sobre la taula la necessitat d'implementar consells de barri i el Consell de la Ciutat i "que els Consells Municipals siguin òrgans vinculants i no només consultius". A més, Vendrell ha exposat la necessitat de crear un Reglament de Consulta Ciutadana per tal de "convocar referèndums i consultes ciutadanes per decidir sobre les decisions que puguin hipotecar el futur de la ciutat, com van ser els Jocs Mediterranis" i que la totalitat de les inversions es decideixin a través dels pressupostos participatius.

Al seu torn, Eva Miguel ha proposat la reducció dels sous de les càrrecs electes "per anivellar-los a la mitjana de la població de la ciutat", així com mantenir la política de retirar els privilegis atorgats als càrrecs institucionals de l'Ajuntament "tals com entrades gratuïtes a esdeveniments culturals o llocs reservats, com és el cas del balcó de l'Ajuntament en diades assenyalades".

L'alcaldable de la CUP també ha explicat la voluntat de realitzar una auditoria municipal del deute "i fer-la pública", revisar totes les exempcions d'IBI a la ciutat, "inclosa l'Església" i fer front al poder dels oligopolis energètics i empreses de servei "que fan negoci amb la gestió de serveis públics".

Finalment, la CUP aposta per continuar lluitant contra la corrupció i el nepotisme "mitjançant auditories, informes de despesa i control estricte del compliment de contractes". En aquest sentit, la CUP ha fet referència a les declaracions de l'alcaldable del PSC, Rubén Viñuales, afirmant que si arriba a alcalde retirarà l'acusació particular de l'Ajuntament en el cas INIPRO. Miguel ha recordat que quan el senyor Viñuales estava al capdavant de Ciutadans va arribar a dir que "tots els indicis apunten a un finançament il·legal del PSC" qualificant el cas de "molt greu". Per la CUP aquesta és una mostra "que malgrat el canvi de cares, INIPRO és un tema d'estructura de partit, que es diu PSC".