Independents per Salt - CUP abandona l'acte debat polític per la presència de VOX

Independents per Salt - CUP al·lega que no ha volgut compartir espais que normalitzen i legitimen l'extrema dreta. També han recordat a la resta de formacions que fa només uns dies, el dia 2 de maig de 2023, es va signar el pacte per un "Compromís antifeixista per a una bona convivència al municipi" que sotasignaven tots els partits presents a l'acte.

La cap de llista i candidata a l'alcaldia de Salt, Cris Sibina ha aprofitat els 30 segons que tenia com a grup polític per presentar la seva formació i per explicar les raons per les quals no participaven en el debat.

Segons IPS-CUP, les autoritats han habilitat formacions polítiques amb posicions totalment antidemocràtiques, racistes, que estigmatitzen part de la població relacionant-la directament amb la delinqüència. Partits que utilitzen un relat d'odi contra una part de la comunitat. També recorden que va ser aquesta formació qui va portar a judici els polítics catalans que van fer possible la celebració de l'1-Oct.

Amb la frase “el feixisme cal combatre'l en bloc, sense donar-li ni espai, ni veu”, la cap de llista ha abandonat la sala deixant al seu lloc una estelada i la mítica fotografia "Aixafem el feixisme" amb una espardenya trepitjant una creu gammada que va crear Pere Català i Pic el 1936.