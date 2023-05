Municipals 23

“Som l’única formació que ha treballat per acabar amb l’especulació del territori”

La CUP de Reus ha celebrat, aquesta tarda, un acte per exposar la feina feta durant aquests quatre anys amb l'objectiu de protegir el territori. Mònica Pàmies, actual regidora de la formació i alcaldable d'aquesta, ha defensat que "la CUP és l'única formació que ha votat en contra i ha presentat al·legacions a tots els plans d'especulació urbanística que volen convertir zones verdes del nostre municipi en pisos i polígons".

Com a exemples, Pàmies ha destacat el cas del pàrquing subterrani que l'actual govern, de Junts, ERC i Ara Reus volen construir a les antigues cotxeres de la Hispània, i pel qual partits com PSC i C's van votar a favor. En aquest cas, la CUP va presentar al·legacions perquè, a banda de la contaminació del sol, el projecte "acaba amb la darrera oportunitat de tenir una zona verda al centre".

El sector C6, al camí dels Roquis, o el C7, a Granja Gil, ambdós de 60.000 m², són dos dels altres exemples que ha exposat l'alcaldable independentista. En el primer, la CUP s'oposa al creixement desenfrenat del sòl industrial en detriment de sòl agrícola amb masies familiars. Mentre, en el segon, no vol modificar l'ordenació per preservar l'arbrat existent. L'arbrat també s'ha defensat en el sector G6, a la urbanització Mercader, on la CUP va alertar que l'especulació urbanística comportava riscos, ja que es troba al costat del pas de mercaderies perilloses. A Mas Cort, on el govern volia ampliar els polígons adjacents, els independentistes van al·legar per a la preservació del terreny, que compta amb nombrosos pous minats, recomanables per a l'ús agrari de regadiu.

Durant l'acte, Pàmies ha tornat a explicar el projecte per als terrenys d'Adif en desús, al darrere de l'estació de trens de Reus, on els ecologistes proposen la creació d'un espai verd que "doni oxigen a les veïnes, aprofitant de les poques oportunitats d'espai no urbanitzat a la ciutat", i una passarel·la que acabi amb la desconnexió històrica entre la part de la Boca de la Mina i el centre de Reus.