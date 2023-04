Català

Judici a Montpeller contra alcaldes nord-catalans per defensar l’ús del català als plens

Avui s'ha tingut coneixement que l'alcalde de Sant Andreu de Sureda (Rosselló) també ha estat assenyalat en el mateix procediment judicial pel Prefecte dels Pirineus Orientals.

Els municipis nord-catalans, els municipis d’Elna i Portvendres (Rosselló), els Banys (Vallespir), i Tarerac (Conflent) representats pels seus alcaldes han estat cridats aquest matí al jutjat administratiu de Montpeller després de la modificació de la normativa interna dels seus consells municipals que permetia expressar-se i deliberar-la Català. El municipi de Sant Andreu de Sureda finalment també es objecte del mateix procediment.

Al judici s’hi ha presentat el batlle d’Elna, Nicolas Garcia i els seus tinents de batllia, Pere Manzanares i Sylvaine Candille. Elna, de fet, va ser el primer municipi a permetre l’ús del català. La resta de batlles no hi han estat, però sí que hi han assistit els seus advocats. Tampoc no ha vingut el prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, autor de la denúncia que ha obert la causa. Abans d’arribar a la prefectura, Furcy era cap del gabinet adjunt d’Emmanuel Macron.

Nicolas Garcia s'ha ratificat en defensar l'ús del català als plens municipals mentre que El ponent públic va seguir els arguments de la prefectura i va concloure que s'haurien de cancel·lar totes les deliberacions dels cinc municipis interessats. La sentència es coneixerà el proper 9 de maig.

Els els membres municipals presents han tingut el suport de Lluis Puig, conseller de cultura avui a l’exili, Laura Borras, presidenta del Parlament de Catalunya i de Junts per Catalunya, l’Oriol Junqueres president d'ERC i els diputats al Parlament de la CUP, Dolors Sabater i Dani Cornellà.

Fa un any, Elna es va en el primer municipi nord-català a adoptar la decisió de permetre de debatre als plens en català. L’Ajuntament va aprovar –amb el vot en contra dels cinc regidors de dretes de l’oposició- canviar el punt 19 del reglament intern del consistori per permetre d’intervenir a les sessions en català.

Concentració a Perpinyà

Un centenar de persones es van concentrar ahir al vespre a la prefectura de Perpinyà per donar suport als quatre alcaldes que seran jutjats per permetre l’ús del català en els plens municipals. La mobilització ha estat convocada pel Col·lectiu 2 d’Abril Casal de Perpinyà, Òmnium Catalunya Nord i l’Aplec.

D’aquesta manera, els portaveus d’aquestes entitats han defensat l’ús de la llengua a l’espai públic i la llibertat de poder parlar en català en qualsevol de les esferes. En la concentració els alcaldes d’Elna i Portvendres van assegurar que estan disposat a recórrer a la justícia europea si la francesa no els dona la raó.