Eleccions andorranes

Concòrdia entra amb força al Consell d'Andorra com a primer partit de l’oposició

Tot i la majoria absoluta de Demòcrates, els grans triomfadors de la nit electoral són dues formacions de nova fornada, Concòrdia i Andorra Endavant, que entren amb força a la cambra parlamentària. En el cantó oposat, el daltabaix més notable és el de l’aliança socialdemòcrata, que es quedarà com a tercera força amb només tres parlamentaris, previsiblement.

La força amb què Concòrdia es va presentar ara fa vuit mesos s’ha traduït a les urnes. La formació liderada per Cerni Escalé i Cerni Cairat ha aconseguit uns resultats més que meritoris en la seva primera contesa electoral. Fins i tot, per sobre de les expectatives. A la llista nacional, fa el ‘sorpasso’ al PS i es queda com el segon partit més votat. I el triomf a Sant Julià, on concorria amb Desperta Laurèdia, fa que sumir els dos únics consellers generals territorials que no seran de color ‘taronja’. Una entrada al parlament d’allò més potent, segons informa el digital andorrà Altaveu.

Concòrdia es defineix un partit progresista que qüestiona l'actual model de creixement. Vol limitar un immoble per persona. I que no sigui immoble d’inversió, sinó de segona residència. I que el nombre total fos limitat. També defensem una moratòria abans de divuit mesos. Durant divuit mesos, aturar la inversió estrangera, com ha fet el Canadà. I en els divuit mesos, calcular impactes i quotes. Però de moment, aturar el mercat. Pel que fa al lloguer es planteja fer baixar els preus del mercat. Una manera és limitar la inversió estrangera. Una altra és que els pisos buits entrin dins el mercat. Es calcula que hi ha entre 6.000 i 12.000 pisos buits, a Andorra.

La formació es partidària d'impulsar contactes amb la resta del Països Catalans per fomentar la llengua i la cultura catalana i a favor de legalitzar l'avortament al Principat.

