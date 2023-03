NORD-ORIENTAL

Neix el projecte Ocell de Foc a la Selva i el Gironès

Durant els darrers anys, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID19 i les restriccions laborals, socials i educatives que es van haver de viure per tal de fer front a aquesta crisi sanitària, juntament amb la crisi socioeconòmica que actualment s’està vivint arreu del territori, s’han fet evidents els gran reptes que està vivint el col·lectiu de joves de la comarca de La Selva i el Gironès per poder construir un projecte de vida independent. Factors vinculats a la dificultat d’accés al’habitatge, la precarietat laboral, el baix nivell formatiu, la incertesa del futur i l’estroncament de processos vitals claus i l’impossibilitat d’establir vincles forts i segurs a nivell social i comunitari, han fet augmentar els factors de risc i les possibilitats d’experimentar una problemàtica de salut mental.



Davant d’aquestes dades alarmants i l’augment del malestar i l’estrès emocional que pateix el col·lectiu de joves, des del Departament d’Empresa i Treball, juntament amb la Direcció d’Economia Social i Solidària, es vol donar resposta amb la creació del projecte Ocell de Foc.



El projecte té com a objectiu principal prevenir i promoure la salut mental entre els i les joves i la lluita contra l’estigma. Al mateix temps, Ocell de Foc està dissenyat per executar accions especialitzades dirigides als i les joves que pateixen problemàtiques de salut mental, alhora que treballa per impulsar accions dirigides a assolir la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu de joves del territori. Tota aquesta intervenció feta des de l’acció comunitària, l’acompanyament socioeducatiu i la participació activa dels i les mateixes joves, doncs el projecte també vol desenvolupar processos d’activació i d’acció col·lectiva dels i les joves de les comarques de La Selva i el Gironès, amb l’objectiu de promoure iniciatives d’emprenedoria juvenil. Així doncs, el projecte es mou dins una visió de transversalitat entre els àmbits de joventut, salut, educació i treball.



Aquest projecte està format per una agrupació de diferents entitats del tercer sector, cooperatives de l’economia social i solidària i institucions públiques, que conjuntament el duran a terme en un període de dos anys. Al mateix temps, es compta amb un seguit d’entitats socials d’arreu del territori, anomenades Entitats Satèl·lit, que també participen del projecte a través d’acords de col·laboració.



Una d’elles és l’Uni Girona. Com a actor social clau en l'àmbit esportiu i social, l’Uni Girona col·labora amb el projecte Ocell de Foc mitjançant accions de sensibilització i prevenció entorn la salut mental en el món esportiu i comunitari, i la inserció laboral de joves que es trobin en situació de risc de patir una problemàtica derivada de salut mental.