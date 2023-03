lluita institucional

La CUP Tarragona planteja alternatives al model productiu actual

Ahir a la tarda l’Assemblea Local de la CUP de Tarragona va celebrar el segon col·loqui temàtic per recollir propostes pel programa electoral. Les anticapitalistes van explicar la proposta cupaire en quant a model productiu. Eva Miguel, alcaldable per la CUP, Vivent Collado, número tres de la llista i membre d’Endavant, i Eulàlia Reguant, diputada de la CUP-NCG, van ser les ponents d’aquest col·loqui.

Les ponents van introduir els conceptes de serveis públics, indústria verda, model turístic i economia social i solidària, fent una radiografia de la situació actual tant a nivell de Principat com a nivell local.

Pel que fa a serveis públics, l’Eulàlia Reguant va defensar la gestió de forma directa “com una garantia de la qualitat del servei i de condicions laborals dignes per les treballadores” i va assenyalar la falta de planificació de les necessitats reals de la gent. En aquest sentit, la consellera Inés Solé, regidora de Serveis Socials va exposar la realitat del SAD i de l’estudi d’internalització del servei “que ha quedat totalment encallat”.

En Vivent Collado, número tres per la CUP a les properes eleccions, va parlar de la indústria verda i de la “gran proposta de la Vall de l’Hidrogen Verd, un greenwashing de manual”. En aquest sentit, la diputada Reguant va exposar que la paraula “verd” és l’eina que té el sistema “per absorbir el discurs respecte l’emergència climàtica i adaptar-se a la situació seguint mantenint el màxim de benefici”. Les cupaires van afirmar que “indústria química sí, però no d’aquesta manera”.

Pel que fa al model turístic, la diputada cupaire va exposar “la lògica del desarrollismo franquista és el que ens porta l’escenari actual”, apostant per la diversificació econòmica i el decreixement turístic, “però enlloc d’això el que tenim sobre la taula és el creixement del Port de Barcelona i de Tarragona amb l’arribada de més creuers”. Per la seva banda, Collado va apuntar que durant la pandèmia “vam evidenciar que no podíem viure del model turístic actual” i enlloc de revertir la situació i diversificar “s’ha intensificat”, posant d’exemple la proliferació de pisos turístics “que cal limitar”.

L’alcaldable Eva Miguel va reivindicar l’ESS com un model democràtic i organitzatiu que s’ha de potenciar per assolir sobiranies “com l’alimentària, l’energètica i generar espais comunitaris”. Miguel va exposar que malgrat la feina feta des de l’Ajuntament “encara queden tasques pendents com és treballar per ampliar la cessió d’ús i la gestió cooperativa i comunitària a altres modalitats o impulsar la creació de cooperatives integrals del sector de les cures”.

Per últim, les cupaires anuncien que el proper col·loqui serà sobre alliberament nacional, cultura, llengua i patrimoni i tindrà lloc el proper dimecres, 22 de març, a les 19h al Casal Popular Sageta de Foc.