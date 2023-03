Municipals 25

La CUP Reus alerta que en època de precampanya per a les municipals augmenten les pressions als treballadors de l'UTE Reus Net

Des del 2015, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus ha presentat diferents propostes en clau de recuperació de drets laborals i de control tècnic i econòmic del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat de Reus. Segons Marta Llorens, actual portaveu de la formació “la majoria d’elles no han prosperat i durant tot aquest mandat n’hem vist resultats fatídics. Pels carrers de la nostra ciutat, hem vist contenidors en mal estat, carrers bruts i vehicles vells". Llorens també ha parlat de la situació de les treballadores, “en diverses ocasions també hem arribat a un extrem crític de sinistralitat laboral traduïda en accidents greus en alguns casos i el govern de Junts, ERC i Ara no ha mostrat interès al·ludint que no hi poden fer res ja que és l’empresa qui ha de respondre”.

En relació a la preservació de drets laborals, la Candidatura d’Unitat Popular, sempre s’ha mostrat predisposada a fer costat a les treballadores siguin treballadores públiques o que treballin per empreses licitadores de l’Ajuntament de Reus, tal com actualment n’és L’UTE Reus net o, abans, FCC. Com diu Jordi Chinchilla, membre d’Endavant Baix Camp, sindicat COS i número 9 de la llista electoral per a les properes eleccions municipals, “sempre hem dit que el govern de la ciutat ha d’actuar amb responsabilitat a l’hora de preservar els drets de les treballadores del propi ajuntament o de les empreses contractes per aquest com és l’UTE Reus Net".

En aquest sentit, la formació anticapitalista també afegeix que hi ha una majoria de treballadores que tampoc se senten segures i protegides pel sindicat majoritari UGT dins d’aquesta empresa que la candidatura sempre ha criticat. Chinchilla afirma que “durant l’últim mes hem rebut queixes de treballadores que han rebut pressions des d’aquest sindicat i que prefereixen mantenir-se en l’anonimat per por a rebre represàlies.”

Una de les queixes ha estat que el sindicat UGT no ha complert el que havia promès amb relació a la negociació del conveni i a una pujada salarial. En paraules de la portaveu, “si aquestes treballadores estiguessin contractades pel mateix ajuntament, no patirien la precariat laboral perllongada que sempre hem denunciat i no patirien abús, no només per part de l’empresa sinó tampoc per part d’un sindicat corrupte que compra la fidelitat de les treballadores anunciant compromisos que després no compleix com és l’augment del 7% que després no ha aconseguit”. Fa temps, durant el canvi d’empresa d’FCC a Valoriza-Romero Polo, la formació anticapitalista també va alertar el sindicat UGT que hauria d’haver negociat la millora del conveni amb l’empresa adjudicatària anterior i no lligar les millores laborals en el disseny d’una nova licitació.

Altres queixes de les treballadores s’emmarquen en una pèrdua de drets i cobertures laborals. Algunes treballadores, que en veure que el sindicat UGT no els ha donat resposta a les seves peticions de millores laborals, denuncien que pateixen assetjament laboral, desigualtat a l’hora d’organització i planificació de feines, tracte discriminatori en cobertura sanitària i, fins i tot, acomiadaments improcedents. Chinchilla, manté que “és inadmissible que un sindicat actuï com empresa i no com a sindicat; animen a les treballadores que denunciïn aquesta mala praxi. La COS no permetria mai una situació com aquesta. Només podrem fer front a situacions d’abús laboral com aquestes si socialitzem els conflictes laborals, alhora que hem de portar aquestes als carrers dels nostres pobles i ciutats als centres de treball, perquè el combat sempre és ara, o no n'hi ha”.

Per acabar, la Cup de Reus també es fa ressò d’altres queixes d’aquestes treballadores que s’associen a un comportament poc lícit i transparent d’aquest sindicat UGT que, obertament, ha demanat el suport i el vot -quan aquest només es pot demanar en època electoral- pel PSC tant a Tarragona com a Reus, i que denota un lligam explícit i influent a l’hora d’adquirir vots en el proper comici electoral.