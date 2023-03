Llibertats

La CUP proposa que el Pla pilot de la Renda Bàsica Universal es posi en marxa a Reus

La formació demana al govern municipal que insti a la Generalitat a participar d’aquesta prova o de futures edicions i considera que la Renda Bàsica Universal permet una millor ordenació de la població mitjançant la distribució de la riquesa

El grup municipal de la CUP de Reus portarà al ple del mes de març una moció a favor de la Renda Bàsica Universal (RBU). Les cupaires insten al govern municipal que demani a la Generalitat de Catalunya la materialització i participació del Pla pilot de la RBU com a ciutat sencera, per barris o per sectors. La instauració de la RBU, segons recorda el regidor cupaire Edgar Fernández “forma part de l’acord d’investidura entre la CUP i ERC, però, com la majoria d’acords, no han estat aplicats per part del govern”.

Fernández distingeix la RBU dels ingressos condicionals de les prestacions socials, destacant que “la renda no es troba vinculada a una determinada forma afectivo-relacional ni al concepte d’unitat familiar, ja que, tot individu, pel mer fet de ser considerat ciutadà, en té dret”. Les cupaires també destaquen que la Renda Bàsica també té una perspectiva feminista, ja que “representa un canvi substancial perquè les qüestions econòmiques són, en molts casos, una de les traves per l’alliberament personal i de gènere de moltes dones”.

"La possibilitat de vincular la RBU a la mera demostració d'un any de residència al territori ens permet que persones en situació irregular per les polítiques d'estrangeria de l'estat, abocades a vendre la seva força de treball en condicions especialment precàries i il·legals, tinguin una base material des de la qual poder desenvolupar la seva vida", afirma Fernández. Així, el grup municipal considera que la RBU obre tot un seguit d'oportunitats que "faciliten l'organització per lluitar pels seus drets bàsics i laborals sense el xantatge administratiu o por a l’acomiadament al que moltes treballadores es veuen abocades”, destaca el regidor cupaire.

Per acabar, Fernández destaca que en els darrers mesos s’està generant molt debat entorn el concepte de seguretat, i recorda que “la seguretat és una sensació subjectiva i, per tant, manipulable, les condicions materials i econòmiques no; fins que no tinguem una societat amb drets i condicions de vida digna, el debat sobre la seguretat només serveix per aplanar el terreny a l’extrema dreta i al feixisme”.