Emma Pelegrín, Gemma Ortiz, Plàcid Rosaleny, Lurdes Maneu i Jesús Vallejo encapçalaran la llista de la CUP Cunit

La formació presenta l’equip que liderarà la candidatura per a les municipals i les principals propostes polítiques del programa. ‘Fugim dels personalismes, ens centrem amb el què i el com. El nostre projecte és col·lectiu i vol posar l’ajuntament al servei de les persones’

La Candidatura d’Unitat Popular de Cunit ha presentat les cinc persones que encapçalaran la llista a les properes eleccions municipals del mes de maig i assegura que és l’única alternativa a la resta de partits polítics presents al consistori. L’equip està format per l’Emma Pelegrín, la Gemma Ortiz, el Plàcid Rosaleny, la Lurdes Maneu i el Jesús Vallejo. La Ruth Sunyol, cap de llista a les passades eleccions municipals, ocuparà enguany la posició número 6.

Creada l’any 2015, l'assemblea de la CUP de Cunit deixa clar que la seva força rau en que son un projecte col·lectiu, un equip de treball allunyat dels personalismes d’altres candidatures, i afegeixen que se centren en el “què i el com”, i no en el “qui”. La formació assenyala que l’ordre dels noms a la llista no altera la seva proposta política i presenten una llista on hi destaquen activistes veïnals, voluntàries a les Afas del municipi, sindicalistes i activistes mediambientals.

La CUP apunta que a Cunit «no es necessiten més polítiques d’aparador, sinó que és vital una política útil, que aporti solucions als problemes de la gent». Afirmen que «ja és hora de posar la institució municipal al servei de les persones», enlloc de posar-la al servei dels partits de govern, com s’ha vingut fent fins ara.

La formació critica amb contundència que davant la crisi social, climàtica i energètica en la que ens trobem, l’actual govern continua amb la seva aposta «desenfrenada d’impuls de polítiques caducades d’urbanisme, amb el creixement insostenible i el turisme com a única opció per l’economia del municipi». Els anticapitalistes també retreuen la constant externalització dels grans contractes de serveis públics.

La candidatura cupaire marca els eixos imprescindibles del seu programa de treball, entre els que hi destaquen l’urbanisme (redacció d’un nou Pla Urbanístic Municipal on es protegeixi el territori davant l’especulació), la creació d’habitatge de lloguer social i assequible (redacció del Pla Local d’Habitatge) i el treball no precari (creació d’una empresa pública com a punt de partida per iniciar municipalitzacions dels serveis essencials).