Discriminación lingüística

Un Policia Nacional espanyol a Eivissa exigeix una ciutadana que li parli en castellà: “ets una maleducada!”

Plataforma per la Llengua denuncia que un agent de la Policia Nacional espanyola a Eivissa va discriminar una vesina de Vila per telèfon per parlar-li en català i li va exigir que li parlàs en castellà. L'entitat ha rebut la queixa de la de la dona, que afirma que l'agent li va dir que era una maleducada en reiterades ocasions en el transcurs d'una conversa telefònica en què ella volia fer una consulta. L'entitat estudia les accions legals que s'han d'emprendre per a evitar actituds discriminatòries com la de l'agent i fa una crida a la ciutadania a denunciar-les.