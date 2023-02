Accident laboral

Mor un treballador durant les feines de muntatge del Mobile World Congress a la Fira de Barcelona

El treballador va resultar ferit dilluns passat durant la descàrrega de material pesant d'un camió "per causes que s'estan investigant", segons el 324 al fer-se ressò d'un comunicat del'empresa GSMA . Hores més tard, va morir a l'hospital de Bellvitge on va ser atés, per la gravetat de les ferides que li ha causat l'accident.

L'empresa també ha assegurat que s'ha activat "immediatament" el protocol d'emergència per a aquestes situacions, que ha funcionat correctament, i el van dur a l'Hospital de Bellvitge.