Repressió

La CUP denuncia una nova ratzia repressiva a Ponent

Aquesta tarda agents de paisà de la policia nacional desplaçats des de Madrid han iniciat una nova onada repressiva a les nostres comarques, perseguint i detenint fins a 6 joves militants de l’organització juvenil d’ARRAN de les comarques de l’Urgell i Pla d’Urgell. Es tracta de detencions sense previ avís ni notificació que han dut a terme agents de la policia espanyola encaputxats, enmig del carrer sense cap explicació

Consideren sorprenent que, abans que les detingudes o les seves advocades hagin tingut cap notícia de les raons d’aquestes detencions, el mitjà ABC hagi filtrat informació sobre aquesta operació repressiva, imputant-los el suposat delicte de pertenència a una organització criminal, entre d’altres, i informant que la causa està en mans del Jutjat d’Instrucció 4 de Lleida.

La CUP denuncia aquesta ràtzia repressiva a les comarques de Ponent i la considera l'enèsima operació repressiva dirigida per l’Estat espanyol, pretenent criminalitzar les i els joves que lluiten com a mesura per atemorir el moviment popular.

Els anticapitalistes es solidaritzen amb les detingudes i les famílies, manifesten el seu suport a l’organització juvenil ARRAN i demanen sumarse a concentració de demà a les 10h a jutjats de Lleida i estar atentes a noves convocatòries.