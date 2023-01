Memòria història

Tornen les concentracions per exigir que "la casa del terror" esdevingui un espai de memòria

Es fan d'ençà l'estiu del 2021, cada primer i tercer dimarts de mes, per reivindicar la Comissaria de la Policia Nacional espanyola de Via Laietana, anomenada també la casa del terror, esdevingui un espai de memòria. La campanya està impulsada la Comissió per la Dignitat i la sectorial de Persones Represaliades de l’ANC.